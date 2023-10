Queere Geschichten auf der Kinoleinwand - Pride Pictures Karlsruhe 2023

per Mail teilen

Seit 30 Jahren bringt das Pride Pictures Festival Karlsruhe queere Geschichten auf die Kinoleinwand. Im Jubiläumsjahr steht Vielfalt im Zentrum.

In Karlsruhe starten am Samstag die Pride Pictures - ein queeres Filmfestival, das zum Beispiel Filme zeigt, in denen es um die homosexuelle Liebe geht. Oder um Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren können, mit dem sie geboren wurden. Das Organisationsteam war bis zur letzten Minute mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Vorbereitungen in Karlsruhe bis zur letzten Minute

Das queere Filmfestival Pride Pictures Karlsruhe feiert in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag. Ein optisches Highlight: der Rückblick auf frühere Festivaljahre. Daran arbeitet auch Jury-Mitglied Andreas Stockert.

Letzte Vorbereitungen für die Pride Pictures 2023: Andreas Stockert ist bis zum Start in Karlsruhe im Dauereinsatz. SWR

Er findet: Bis heute ist für queere Menschen schon vieles besser geworden - aber noch nicht für alle:

Es ist einfacher geworden, eine Geschichte über zwei Männer ins Kino zu bringen oder zwei Frauen. Es ist noch nicht einfacher geworden, einen Film über zwei Trans-Menschen ins Kino zu kriegen oder eine Geschichte über Inter-Menschen zum Beispiel. Da sind wir immer noch weit entfernt von dem, was man sich für diese Menschen wünschen könnte.

Motståndaren ist ein schwedischer Spielfilm, der bei den Pride Pictures 2023 in Karlsruhe gezeigt wird. Pressestelle Pride Pictures

Andreas Stockert ist im Vorstand des Vereins, der das Festival organisiert. Er fiebert bis zum Start mit. Im Vorführraum der Kinemathek wird die Technik gecheckt: Der Festival-Trailer ist da und funktioniert. Und auch die meisten Filme sind angekommen - teils fehlen noch die Untertitel.

Für mich beginnt immer, wenn ich den Trailer zum ersten Mal hier sehe, das Festival.

Das ist das Programm der Pride Pictures in Karlsruhe Das Festival läuft vom 21. bis zum 29. Oktober 2023. Das Programm umfasst aktuelle, von der Festival-Jury ausgewählte, internationale Spielfilme, dokumentarische Filme und inzwischen legendäre Kurzfilmprogramme, die vom Team kuratiert werden. Dazu gehören in diesem Jahr 12 aktuelle Spielfilme, zwei Publikumswunsch-Filme und drei Kurzfilmprogramme in der Kinemathek Karlsruhe sowie erstmals ausgewählte Wiederholungen in der Schauburg Karlsruhe. Das ist das Programm der Pride Pictures 2023 in Karlsruhe! Das Festivalbegleitprogramm besteht aus Filmgesprächen mit Filmschaffenden, der Festivalparty und einer Podiumsdiskussion zum Thema "Vielfalt durch Veränderung".

Filmfestival mit Botschaft

Die Pride Pictures 2023 in Karlsruhe wollen zum einen eine Portion Wohlfühl-Kino liefern, aber auch kritische Dokumentationen und eine politische Botschaft.

Unsere Geschichten sollen Protagonisten haben, die alltäglich werden sollen. Das ist eigentlich auch das Ziel des Festivals.

Damit queere Liebe in Zukunft von noch mehr Menschen akzeptiert wird, setzt das Team schon früh an. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen Kinderfilm ohne Altersfreigabe.

Das Vorbereitungsteam des Pride Pictures Festivals 2023 in Karlsruhe arbeitet bis zum Schluss an den letzten Details. SWR

Politprominenz übernimmt Schirmherrschaft

Die Schirmherrschaft für das Jubiläumsfestival hat die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) übernommen.

Queerness im Film bildet einen Teil unserer Vielfalt ab, Festivals wie Pride Pictures zelebrieren sie. Wer queer ist, findet sich im Programm von Pride Pictures wieder. Wer nicht queer ist, erhält einen wertvollen Einblick in die Erfahrungen und Hürden queerer Menschen.

Damit sich alle Menschen repräsentiert fühlen, sollten Filme diverse Lebenswelten widerspiegeln, so Aras weiter. Dazu gehörten respektvolle Skripte, die diskriminierende Muster auflösen und den Blick auf eine bunte Gesellschaft werfen.

Vorurteile sollen bei den Pride Pictures abgebaut werden

Keine Vorurteile und noch mehr Pride Pictures in Karlsruhe – das ist die Vision der Organisatoren. Für die Zukunft wollen sie, dass das Festival an noch mehr Orten in Karlsruhe gefeiert wird. Und noch einen Wunsch gibt es:

Wir möchten einen Filmpreis vergeben. Würde Karlsruhe, glaube ich, auch gut stehen.

Bis es so weit ist, liegt noch viel Arbeit vor dem Team - aber an einem anderen Tag. Jetzt heißt es erst mal: Feierabend und vom perfekten Festival träumen.