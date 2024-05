Wegen des Vorwurfs des Mordes an ihrem Ehemann steht eine 56-jährige Frau zum zweiten Mal in Baden-Baden vor Gericht. Vor allem die Frage der Schuldfähigkeit muss neu geprüft werden.

In welcher Verfassung war die Frau, die im Mai 2022 in einer Wohnung in Baden-Baden ihren Mann erstochen hat? Und muss sie doch noch in die Psychiatrie? Mit diesen Fragen - es geht um Schuldfähigkeit der Angeklagten - muss sich ab Mittwoch die Schwurgerichtskammer des Baden-Badener Landgerichts beschäftigen.

Erstes Urteil: Zehn Jahre Haft wegen Mordes

Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren steht die inzwischen 56-jährige Frau vor Gericht. In einem ersten Prozess im Dezember 2022 wurde sie schuldig gesprochen, ihren Ehemann mit einem Küchenmesser erstochen zu haben - von hinten in den Rücken. Weil dabei die Hauptschlagader getroffen wurde, verstarb ihr Ehemann durch den hohen Blutverlust.

Das Landgericht Baden-Baden verurteilte die Frau damals wegen Mordes - allerdings nur zu zehn Jahren Gefängnis. Denn die Angeklagte sei zum Tatzeitpunkt wegen einer psychischen Erkrankung vermindert schuldfähig gewesen. Die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung wurde jedoch nicht angeordnet.

Die Frau, aber auch die Staatsanwaltschaft, legten beim Bundesgerichtshof Revision ein - teilweise mit Erfolg. Der BGH hob das Urteil auf und verwies den Fall zurück ans Landgericht Baden-Baden, wo nun neu verhandelt werden muss.

Mord an Ehemann: Frage der Schuldfähigkeit

Die Feststellungen aus dem ersten Urteil zum Tatgeschehen selbst hat der BGH allerdings nicht aufgehoben. Es muss also nicht das komplette Verfahren wiederholt werden. Im neuen Prozess wird es wohl vor allem um die Frage gehen, ob die Frau zum Tatzeitpunkt vermindert schuldfähig oder gar schuldunfähig war.

Außerdem geht es um die Frage, ob die Frau doch noch in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Zum Prozessauftakt sind zahlreiche Zeugen und ein Sachverständiger geladen. Weitere Verhandlungstermine sind bereits angesetzt.