Der Gasometer in Pforzheim eröffnet am Samstag seine neue Ausstellung. Der Künstler Yadegar Asisi stellt in der neuen 360° Panoramaschau den Amazonas Regenwald dar.

Grüne Bäume, bunte Vögel und das ein oder andere Geheimnis verstecken sich in der neuen Ausstellung im Gasometer in Pforzheim. Vogelgezwitscher, atmosphärische Geräusche und Musik begleiten den Regenwald von Tag zu Nacht. Das neue 360° Panorama zeigt den brasilianischen Regenwald im Maßstab eins zu eins. Im runden Gasometer steht man auf einem Aussichtsturm und schaut auf ein Panoramabild, das 32 Meter hoch und 111 Meter lang ist. Künstler Asisi fordert mehr Schutz für den Amazonas Der Künstler hinter dem Bild ist Yadegar Asisi. Mit seinem Werk möchte er neben der Einzigartigkeit der Natur, auch auf den Schutz des Regenwaldes aufmerksam machen. Es ist bereits das vierte 360° Panorama im Gasometer in Pforzheim . Mit dem Beginn der Ausstellung über den Amazonas Regenwald, feiert es sein 10-jähriges Jubiläum. In der Vergangenheit waren im Gasometer bereits Ausstellungen zum alten Rom, dem australischen Korallenriff und der antiken Stadt Pergamon zu sehen. Das was wir jetzt jedes Jahr, und immer vehementer sehen ist (...), dass die Natur sich nichts gefallen lässt. In den vergangenen 10 Jahren kamen immer wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu den Ausstellungen. Auch beim neuen Kunstwerk erhoffen sich die Veranstalter Besucherrekorde. Insgesamt haben wir 1,25 Millionen Besuchern bekommen. Künstler Yadeger Asisi über den Schutz des Regenwaldes. SWR Zum Jubiläum bietet das Gasometer am Samstag und Sonntag ein besonderes Programm an. Geplant sind kostenlose Führungen, eine Signierstunde mit dem Künstler und Programm für Kinder. Ebenso zahlen Besucherinnen und Besucher weniger Eintritt. Die Ausstellung ist zwischen 10-18 Uhr geöffnet. Ein Zusammenschnitt der Szenerien aus dem brasialianischen Regenwald. SWR