Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe wollen am kommenden Dienstag damit beginnen, die Straßenbahn-Oberleitungen und die entsprechenden Masten in der Karlsruher Fußgängerzone abzubauen. Im Oktober werde dann die Haltestelle an der Herrenstraße entfernt. Die Schienen sollen dann im Frühjahr 2023 verschwinden, so dass die Kaiserstraße nach Inbetriebnahme des Kombilösungstunnels im vergangenen Dezember zur Flaniermeile umgestaltet werden könne.