Geiselnahme in der Karlsruher Innenstadt - Details noch unklar

In der Karlsruher Innenstadt ist es laut der Polizei am Freitagnachmittag zu einer Geiselnahme gekommen. Die Einsatzkräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In der Karlsruher Innenstadt ist es am Freitagnachmittag zu einer Geiselnahme gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei hat sich die Geiselnahme in einer Apotheke ereignet. Über die Zahl der beteiligten Personen gibt es keine Angaben - auch nicht dazu, ob es Verletzte gibt. Die Polizei stehe in Kontakt mit dem mutmaßlichen Geiselnehmer oder den Geiselnehmern, so ein Sprecher der Polizei.

Großeinsatz wächst weiter an

Wie die dpa aus Polizeikreisen erfuhr, wuchs der Großeinsatz am frühen Abend noch weiter an. Man ziehe gerade weitere Einsatzkräfte zusammen. Aus einsatztaktischen Gründen nannten die Ermittler zunächst keine weiteren Details.

Einsatzort in Karlsruhe ist weiträumig abgesperrt

Das betroffene Gebiet in der Nähe des Festplatzes wurde weiträumig abgesperrt. Eine konkrete Gefahr für die Bevölkerung besteht nach derzeitiger Lagebeurteilung nicht, heißt es seitens der Polizei.

"Momentan gibt es keine Gefährdungslage für die Bevölkerung."

Dennoch wird die Bevölkerung gebeten, den Aufenthalt im Einsatzraum zu meiden und den Anweisungen der Polizeikräfte unbedingt Folge zu leisten. Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause können, haben die Möglichkeit, in die Nebeniusschule zu gehen. Gerüchte über eine Lösegeldforderung wurden bisher nicht bestätigt.

Bitte den Bereich rund um die Ettlinger Str. weiterhin meiden.Bürgerinnen und Bürger, die aufgrund der Absperrmaßnahmen derzeit nicht nach Hause können, haben die Möglichkeit, in die Nebeniusschule in der Nebeniusstraße 22 zu gehen.Eure #Polizei #Karlsruhe#KA1003

Veranstaltungen abgesagt

Die Karlsruher Messe hat unterdessen zwei Abendveranstaltungen abgesagt. Ein Event mit Hundetrainer Martin Rütter sowie ein Meisterkonzert seien betroffen, sagte eine Sprecherin der Messe auf dpa-Anfrage.

Sie gehe davon aus, dass das Event in der Schwarzwaldhalle ausverkauft sei, sie fasst mehrere Tausend Menschen. Das Konzert sollte im nahe gelegenen Konzerthaus stattfinden. Die Sprecherin ging hier von rund 1.000 verkauften Tickets aus. Für die Besucher sei momentan ohnehin kein Durchkommen: Beide Veranstaltungsorte gehören zum Festplatz, der nahe des Einsatzortes liegt, den die Polizei großräumig abgesperrt hat.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.