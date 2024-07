Freiheitsstrafe für illegalen Maskenverkauf

Zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 7 Monaten ist ein 57 jähriger aus Malsch verurteilt worden. Der Mann hat nach Ansicht des Amtsgerichts Karlsruhe 5,6 Millionen Corona-Schutzmasken illegal verkauft. Teo Jägersberg

Am Ende half es dem 57 jährigen Angeklagten mit dem langen Betrugs und Untreue- Vorstrafenregister auch nicht mehr , dass er kurz vor den Plädoyers sein Schweigen brach und durch seinen Anwalt doch noch eine persönliche Erklärung abgeben liess. Dabei schob er die Verantwortung für den illegalen Maskenverkauf an eine verstorbene Führungskraft der geschädigten Firma ab. Dieses Karlsruher Unternehmen hatte den Angeklagten im jahr 2020 verpflichtet , damit der in der Hochzeit der Corona-Pandemie mit Schutzmasken für Umsatz sorgt. Das hat nur indirekt geklappt, denn das Geld für die mehr 5,6 Millionen Masken floss in die Taschen des Malschers, der jetzt zum wiederholten Male zu einer haftstrafe verurteilt wurde.