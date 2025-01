Umzüge an Fastnacht 2025: Von A wie Achern bis Z wie Zeutern

Ob in Achern, Schellbronn, Ötigheim oder Zeutern. Die Fastnacht wird auch in diesem Jahr wieder groß gefeiert. Eine Auswahl an Umzügen in der Region Karlsruhe.

Tausende Zuschauer auf den Straßen, bunte Hästräger und klangvolle Guggenmusiken - auch 2025 gibt es an Fastnacht wieder zahlreiche kleine und große Umzüge in der Region. Der Nachtumzug in Neuhausen-Schellbronn (Enzkreis) am 11.01. ist einer der ersten im Kalender. Bis Aschermittwoch am 5. März wird in den Städten, Gemeinden und Ortsteilen gefeiert. Eine Auswahl an Umzügen in der Region Karlsruhe von A bis Z.

Achern: Umzug kurz vor Aschermittwoch

Der Umzug in Achern findet am 4. März und damit einen Tag vor Aschermittwoch statt. Veranstaltet wird der Umzug von der Narhalla Achern 1873. Sie ist nach eigenen Angaben eine der ältesten Narrenvereinigungen in der Ortenau.

Bruchsal: Termin wegen der Bundestagswahl verschoben

Normalerweise hätte der Umzug in Bruchsal am 23. Februar stattfinden sollen. Weil an diesem Tag aber ein neuer Bundestag gewählt wird, haben sich die Veranstalter auf einen neuen Termin für den Umzug geeinigt. Er findet jetzt am 9. Februar um 13:33 Uhr statt. Am 8. Februar stürmen die Narren das Rathaus.

Guggenmusiken waren auch beim Bruchsaler Umzug 2024 dabei. SWR Martin Besinger

Bühlertal: Besonderes Jubiläum wird gefeiert

In Bühlertal (Kreis Rastatt) wird die Fastnachtsvereinigung 33 Jahre alt. Das wird schon am 17. und 18. Januar gefeiert. Der Umzug ist einer der größten und traditionellsten rund um Bühl und findet am Rosenmontag um 13:33 Uhr statt. Wie alle Fastnachtsvereine investieren die Veranstalter viel ehrenamtliche Arbeit in die Organisation, damit alles sicher und friedlich ablaufen kann.

Calw: Nachtumzug und schwäbisch-alemannische Fasnet

Am 3. März findet in Calw der Nachtumzug statt. Bunte Hästräger ziehen dann durch die historische Altstadt. Der Umzug ist noch relativ jung. Die Calwer Narrenzunft hat sich 2004 gegründet, um das Brauchtum der schwäbisch-alemannischen Fasnet vor Ort zu pflegen.

Dillweißenstein: Fasnetsumzug in Pforzheim

Im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein wird am Faschingssamstag gefeiert. Den Umzug gibt es laut den Veranstaltern seit 1952. Er verläuft durch das Nagoldtal und wird von Vereinen aus Dillweißenstein und Pforzheim organisiert. Das Motto für den Umzug lautet: "Familien, Narren, Groß und Klein - am Faschingssamstag nach Dillweißenstein."

Grötzingen: Narrensprung lockt sogar Gruppen aus Südbaden

Der Grötzinger Narrensprung hat sich in der Region einen Namen gemacht. 2024 kamen rund 12.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in den Karlsruher Stadtteil, um den Hexen, Guggenmusiken und anderen Narren zuzujubeln. Sogar Gruppen aus Südbaden und dem Hochschwarzwwald waren mit dabei. Start ist in diesem Jahr am 9. Februar um 14:11 Uhr.

Hambrücken: Rheinischer Carneval im Landkreis Karlsruhe

Der Carnvevals-Club in Hambrücken (Kreis Karlsruhe) veranstaltet seinen Faschingsumzug in diesem Jahr am 2. März. Start ist um 14:01 Uhr. "Bei uns ist es immer proppevoll", sagt Ludwig Marton-Degler. Er ist der Präsident des Carnevals-Clubs und rechnet wieder mit bis zu 10.000 Zuschauern in Hambrücken.

Karlsruhe: Großer Umzug am Fastnachtsdienstag

Fast 60.000 Zuschauern feierten im letzten Jahr die 90. Auflage des Karlsruher Umzugs . Start ist auch in diesem Jahr wieder am Fastnachtsdienstag, den 4. März um 14:11 Uhr. Die Strecke führt über gut zwei Kilometer durch die Innenstadt. Das Finale der Karlsruher Fastnacht 2025 wird dann vor dem Rathaus gefeiert.

Eindrücke vom Fastnachtsumzug 2024 in Karlsruhe. SWR Mathias Zurawski

Malsch: Zwei Umzüge innerhalb einer Woche

Die Kloschder-Hexen laden am 18. und 19. Januar nach Völkersbach ein, einem Ortsteil von Malsch (Landkreis Karlsruhe). Dort wird am Samstag der Narrenbaum gestellt, am Sonntag steht dann der Umzug auf dem Programm. Eine Woche später, am 26. Januar, findet in Malsch der Umzug der Großen Karnelvalsgesellschaft (GroKaGE) statt. Fast 90 Gruppen haben sich dafür angemeldet.

Ötigheim: Narren feiern parallel zur Wahl

In ein "Paradies für Fastnachtsfreunde" will sich Ötigheim im Landkreis Rastatt verwandeln. Am 23. Februar ziehen 63 Narrenzünfte und zehn Guggenmusiken durch die Gemeinde. Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einer Narrenmesse, um 13:33 Uhr beginnt dann der Etjer Narrensprung . Er soll stattfinden, obwohl am selben Tag auch die Bundestagswahl ansteht.

Rheinbischofsheim: Narrenfest mit Nachtumzug

Rheinbischofsheim ist ein Stadtteil von Rheinau in der nördlichen Ortenau. Am 1. Februar veranstaltet der Karnevalsverein Rheinbischofsheim sein Narrenfest mit Nachtumzug.

Schellbronn: Ein Ortsteil im Ausnahmezustand

Zum Nachtumzug in Neuhausen-Schellbronn (Enzkreis) werden am 11. Januar wieder tausende Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Der Narrenbund Schellau Schellbronn veranstaltet den Umzug, der einer der ersten in der Region ist. Die Veranstalter rechnen mit über 2.000 Hästrägern aus ganz Baden-Württemberg.

Die Hexen dürfen beim Schellbronner Nachtumzug nicht fehlen. SWR

Das kleine Schellbronn wird sich hoffentlich in eine riesige Partygemeinde verwandeln.

Varnhalt: Reblandhexen laden nach Baden-Baden ein

Im Baden-Badener Stadtteil Varnhalt planen die Reblandhexen ihren Umzug für den 22. Februar. Mitorganisiert wird die Veranstaltung auch vom Narrenclub Varnhalter Rebschenkele. Der Startschuss für den Umzug ist um 14:11 Uhr.

Wildberg: Umzügle für die kleinen Fastnachtsfans

Ein Kinderumzügle veranstaltet die Narrenzunft Wildberg im Kreis Calw am 15. Februar. Am gleichen Wochenende findet auch der Narrenball, genannt "Lompaball" statt.

Zeutern: Umzug in der Dämmerung

Zeutern ist ein Ortsteil von Ubstadt-Weiher im Landkreis Karlsruhe. Dort gibt es zum 14. Mal den "Zeidama Dämmerungsumzug". Er findet am 2. März um 17:29 Uhr statt. Es gibt nur Fußgruppen, die in der Dämmerung durch den Ortskern ziehen und die Fastnacht feiern.