Die EM-Partie Deutschland gegen Dänemark findet in Dortmund statt. Aber sie wird auch in Karlsruhe im Wohnzimmer der Familie Høyem ausgetragen. Der Sieger steht schon fest.

Tom Høyem ist auf der ganzen Welt zu Hause. Er ist einer mit zwei Staatsbürgerschaften: der dänischen und der deutschen. Aber ganz tief in seinem Herzen ist Tom Høyem Däne geblieben. Und deshalb schlägt sein Herz am Samstagabend auch für den Außenseiter. Tom Høyem ist 82 Jahre alt. Er war fünf Jahre lang Dänischer Minister für Grönland und später Direktor der Europäischen Schulen in München und Karlsruhe. Außerdem ist Høyem Gemeinderat der FDP in Karlsruhe.

Auf dem Wohnzimmertisch in Karlsruhe wird nur eine Fahne stehen

Das Spiel in Dortmund werden Tom und Gerlinde Høyem am Fernseher in ihrem Wohnzimmer verfolgen. Fragt man sie, wer gewinnt, dann tippt Frau Høyem auf Deutschland. Die seien angeblich besser durch die Vorrunde gekommen, sagt sie. Aber jubeln wird sie für Dänemark. Denn dort ist auch ihr Herz zu Hause. Gerlinde Høyem mag von Geburt Deutsche sein - seit sie vor 22 Jahren ihren Tom getroffen hat, ist sie ihm auch mit der Seele in sein Heimatland gefolgt.

Die Deutschen waren auch 1992 sehr selbstsicher, aber am Ende haben sie feststellen müssen: Das lohnt sich nicht.

Und deshalb steht an diesem Abend auf dem Wohnzimmertisch der Høyems nur eine Fahne: Und das ist der Dannebrog. Ein weißes Kreuz auf rotem Grund. Auch hier sind die Høyems ganz dänisch. Denn wo ein Däne ist, da ist auch seine Fahne nicht weit. Vielleicht wird sich ihr Mann noch eine dänische Fahne auf die Wange malen, sagt Gerlinde Høyem. Und vielleicht wird er vor dem Spiel auch noch singen. Das machen die Dänen alle so, sagt sie. Und dann wird sie, wie immer in solchen Situationen, peinlich berührt sein.

Wie die Partie ausgeht? 2:1 für Dänemark natürlich!

Wie das Spiel am Samstagabend ausgehen wird? Tom Høyem will keinen Tipp abgeben. Das brauche er nicht, sagt er. Denn er wisse ganz genau, dass Dänemark gewinnt. Und mit welchem Ergebnis? Auch wieder völlige Gewissheit bei Tom Høyem: 2:1 natürlich.

Das Spiel wird so verlaufen: Die erste Halbzeit fällt überhaupt kein Tor. Dann später im Spiel wird es 1:1 stehen. Und ganz zum Schluss werden die Dänen ihren Siegtreffer landen.

Das sagt der Mann einfach so, ohne eine Miene zu verziehen. Ist das dänischer Humor? Nein, sagt der Mann, das ist einfach unsere dänische Seele. "Sie müssen das verstehen. Wir sind ein kleines Volk, aber wir sind eine Fußballfamilie. Da stehen wir ganz eng beieinander." Deshalb wisse er einfach, wie das Spiel ausgeht.

So sicher, wie er immer einen Parkplatz findet, so sicher weiß er auch, wie das Spiel endet.

Siegertreffer gegen Deutschland in zweiter Halbzeit?

Und natürlich werden die Høyems feiern. In der zweiten Halbzeit dann, wenn der Siegtreffer fällt. Frohkost – etwas freier übersetzt- und es werden dänische Hot Dogs gereicht. Natürlich müssen es dänische Hot Dogs sein, meint Gerlinde Høyem: "Med de hele svineri" - mit der ganzen Schweinerei. Da ist Senf drinnen und Zwiebeln auch. Alles dänisch, genauso wie das Hot Dog Brötchen.

Und dann sagt Tom Høyem noch mit völlig unbewegtem Gesicht: "We are red, we are white, we are danish dynamite!"