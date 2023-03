Der Brand von drei Gartenhütten in einer Kleingartenlage in der Karlsruher Oststadt hat am Mittag für eine weithin sichtbare Rauchsäule gesorgt. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Kurz nach 12 Uhr war das Feuer in der Kleingartenanlage im Karlsruher Osten ausgebrochen. Laut Feuerwehr standen zunächst zwei Gartenhütten in Flammen. Das Feuer breitete sich aus und griff auf eine dritte Hütte über. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Ausströmendes Gas erschwert Löscharbeiten Der Brand sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Ausströmendes Gas aus mehreren Gasflaschen erschwerte die Löscharbeiten. Durch einen massiven Kräfteeinsatz habe man das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen können, so die Feuerwehr weiter. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Feuer in der Karlsruher Oststadt neben dem Gelände des Hauptfriedhofs niemand verletzt. Über die Brandursache gibt es derzeit noch keine Informationen. Der Sachschaden liegt zwischen 20.000 und 30.000 Euro.