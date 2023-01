Offenburg: Feuer greift von Gartenhütte auf Wohnhaus über

In Offenburg hat am Dienstagmorgen eine Gartenhütte und dann ein Wohnhaus gebrannt. Sechs Menschen verloren vorerst ihr Zuhause.

In den frühen Morgenstunden war am Dienstag in einem Garten im Offenburger Stadtteil Rammersweier aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen von einer Gartenhütte auf das Wohnhaus in der Nähe über. Die sechs Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst retten, sie waren durch Rauchmelder gewarnt worden. Verletzt wurde niemand. Der Brand sei relativ glimpflich ausgegangen, sagt Offenburgs Feuerwehrchef Peter Schwinn auf SWR-Anfrage.

Haus nach Brand unbewohnbar

Der Feuerwehr in Offenburg mit rund 60 Einsatzkräften gelang es, das Feuer relativ schnell einzudämmen. Das Wohnhaus ist allerdings zerstört und nicht mehr bewohnbar. Die Bewohnerinnen und Bewohner kommen jetzt zunächst bei Nachbarn unter. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Schätzungen ist bei dem Brand ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.