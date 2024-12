Ein 64-Jähriger ist bei Bad Wildbad bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Mann war mit seinem Wagen auf die Gegenspur gekommen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Höfen und Bad Wildbad-Cumbach (Kreis Calw) ist am Samstagnachmittag auf der B294 ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Unfall bei Bad Wildbad: 64-Jähriger kommt auf Gegenspur

Ein 64-jähriger Autofahrer sei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenspur gekommen und dort mit dem Auto einer 57-Jährigen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die 57-jährige Frau und ihr 27-jähriger Beifahrer wurden mit zum Teil schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht, so die Polizei.

Die B294 war noch bis in den Abend voll gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters an.