Am ersten Weihnachtsfeiertag ist ein Mann vom Dach eines 13-stöckigen Hauses gefallen und gestorben. Nach ersten Ermittlungen der Polizei war Alkohol im Spiel.

In Karlsruhe ist ein 33-Jähriger am ersten Weihnachtsfeiertag vom Dach eines 13-stöckigen Wohnhauses gestürzt. Der Mann erlag vor Ort den Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mitteilten.

Alkohol getrunken, dann vom Dach gefallen

Der Mann und eine weitere Person hielten sich demnach am Mittwochmorgen über einen längeren Zeitraum auf dem nicht öffentlich zugänglichen Flachdach des Hochhauses auf. Dort sollen die beiden Alkohol zu sich genommen und sich ungesichert auf dem Dach bewegt haben.

Dabei sei der 33-Jährige gegen 8:45 Uhr von der Dachkante hinunter aus etwa 40 Metern Höhe auf ein Vordach gestürzt, hieß es weiter. Dabei habe er so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch vor Ort gestorben sei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.