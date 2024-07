Wochenrückblick: Kaufrausch mit KI, cool im Kältezentrum und kuschelige Katzenkinder

Die Woche kompakt: KI macht den Einzelhandel smarter, Maultaschen kommen in ein High-Tech-Kältezentrum und süße Wildkatzenbabys erobern die Herzen!

Hallo zusammen, ich bin Juliane Pyper und Reporterin im SWR Studio Heilbronn. Eine weitere Woche ist fast vorbei und wir blicken gemeinsam auf die interessantesten Themen der Woche zurück. Es war viel geboten: von den neuesten Künstliche-Intelligenz-Innovationen im Handel, über eine neue "Maultaschen-Zentrale" in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) bis hin zu niedlichen Wildkatzenbabys!

Die Themen der Woche im Überblick:

In einem Supermarkt am Flughafen Stuttgart wird KI an der Kasse eingesetzt: sie prüft das Alter einer Person und ob sie Alkohol kaufen darf. Diebold Nixdorf

Diese Woche fanden auf dem Bildungscampus in Heilbronn die "Retail Innovation Days" statt. Dabei ging es vor allem darum, wie Künstliche Intelligenz (KI) im Handel eingesetzt werden kann. Große Einzelhändler wie Kaufland oder Intersport haben dort präsentiert, wie sie KI bereits einsetzen. KI kann im Handel beispielsweise helfen vorherzusagen, welche Ware in welcher Menge wo vorhanden sein sollte, damit die Ware immer ausreichend verfügbar ist, so Armin Müller, Geschäftsführer "Analytics" bei Kaufland.

In einem Supermarkt am Stuttgarter Flughafen wird an der Kasse eine KI eingesetzt, die das Alter der Kundinnen und Kunden überprüfen kann. Dadurch müssen Kassierer und Kassiererinnen beim Alkoholeinkauf nicht mehr fragen, ob man schon über 18 Jahre alt ist, obwohl man doch schon 42 ist, aber halt ein "Babyface" hat... Auch für die Selbstbedienungskassen ist die KI wichtig.

In Ulm gibt es einen vollautomatischen Tante-Emma-Laden, der rund um die Uhr geöffnet hat, denn dort arbeitet ein Mitarbeiter, der niemals müde wird: ein Roboter! Ein Supermarkt in Korb (Rems-Murr-Kreis) hat zwei Roboter engagiert, die Kunden zu Produkten lotsen und die auch noch putzen können:

KI-Roboter im Supermarkt: Weglotse und Stimmungsmacher?

Beim Sporthändlerverbund Intersport mit Sitz in Heilbronn wird KI verwendet, um das Verkaufspersonal zu unterstützen, zum Beispiel beim Ausmessen von Kleider- und Schuhgrößen.

Auch hier wird moderne Technik groß geschrieben:

Neues Logistikzentrum von BÜRGER in Crailsheim. SWR Simon Bendel

Maultaschen auf die Eins? In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) wurde am Dienstag das neue Logistikzentrum mit angrenzender Kältezentrale des Teigwarenspezialisten BÜRGER eingeweiht. 57 Millionen Euro hat das Unternehmen in den Standort Crailsheim investiert. Laut Geschäftsführer Thomas Teuchert werden dort 90 Prozent aller BÜRGER-Produkte produziert - eure geliebten Maultäschle und Schupfnudeln kommen also vielleicht aus Crailsheim (oder eben aus Ditzingen, dort ist nämlich auch ein Standort von BÜRGER und der Hauptsitz).

Maultaschen sind für mich Mittagessen, Abendessen und ein Snack. Maultaschen sind IMMER in meinem Kühlschrank drin.

Die neue Kältezentrale, wo die Ware dann gelagert wird, hat eine Leistung von umgerechnet rund 24.000 Kühlschränken! Dort herrscht eine Lufttemperatur von -24 Grad Celsius. Mit der Abwärme soll dann ab nächstem Jahr das neue Hallenbad in Crailsheim geheizt werden.

Meine Kollegin Alice Robra war bei der Einweihung mit dabei:

Thomas Teuchert, Geschäftsführer von BÜRGER, erklärt im Interview, wie das neue Logistikzentrum zu CO2-Einsparungen führt:

Jetzt würde ich gerne von euch wissen:

Vergangene Woche habe ich euch gefragt, ob ihr im Urlaub spart. Eine deutliche Mehrheit von 70 Prozent geht den Mittelweg und achtet teilweise aufs Geld, aber gönnt sich dann auch mal was. 25 Prozent sind der Meinung "Im Urlaub wird geklotzt, nicht gekleckert!". Nur 5 Prozent wollen sparen und achten auf Happy Hours und schlafen gerne unter dem Sternenhimmel. Die Umfrage ist wie immer nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild der Leserinnen und Leser.

Die kleinen Rabauken leben im Wildparadies Tripsdrill. SWR

Zum Schluss noch süße Nachrichten: Im Wildparadies Tripsdrill bei Cleebronn (Kreis Heilbronn) gibt es Wildkatzenbabys! Die mussten vor Kurzem zum ersten Mal zum Tierarzt und wurden gründlich untersucht, geimpft und gechipt - alle Kätzchen haben es gut überstanden. Wobei ein Kater nichts wie weg wollte...

Mein Kollege Raphael Moos war beim Tierarztbesuch mit dabei:

Wildkatzen, die in der richtigen Wildnis leben, bekommen aber zunehmend Probleme, denn Hauskatzen bedrohen ihren Fortbestand! Hauskatzen paaren sich oft mit Wildkatzen und dadurch vermischt sich der Genpool. Expertinnen und Experten befürchten, dass das der Wildkatze auf Dauer schadet. Denn dadurch "verweichlichen" die Wildkatzen und kommen nicht mehr so gut in der Natur klar. Die Europäische Wildkatze ist das am stärksten bedrohte heimische Säugetier, weshalb ein besonderer Schutz notwendig ist, sagt Dietmar Gretter, Geschäftsführer des Naturparks Stromberg-Heuchelberg (Kreis Heilbronn). Tierschützerinnen und Tierschützer fordern deshalb, dass frei laufende Hauskatzen kastriert werden sollten.

Das war diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch los:

