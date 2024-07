Wochenrückblick: Rummel im Regen, Jubel im Reisebüro und Tragik im Gerichtssaal

Diese Woche gab es lange Gesichter auf dem Talmarkt und bei den Modehändlern, fröhliche Gesichter in den Reisebüros und gespannte Gesichter im Gerichtssaal.

Hoch die Hände, Wochenende! Die Woche ist schon wieder fast rum und wir blicken gemeinsam auf sie zurück. Ich bin Juliane Pyper und arbeite als Reporterin im Studio Heilbronn. Auch diese Woche wieder: viel Regen in Heilbronn-Franken. Der verregnete Sommer versaut nicht nur euch die gute Laune, sondern auch den Schaustellern auf dem Talmarkt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) und den Einzelhändlern, weil bei diesem Wetter niemand Sommerklamotten trägt. Dafür läuft es in den Reisebüros rund: die Leute wollen nichts wie weg!

Die Themen der Woche im Überblick:

Graue Wolken über dem Talmarkt in Bad Wimpfen SWR Simon Bendel

Der Talmarkt in Bad Wimpfen hatte dieses Jahr große Konkurrenz - die Fußball Europameisterschaft. Laut Marktmeister Jochen Großkopf ist das ein Grund, weshalb weniger Leute zum Talmarkt gekommen sind als die letzten Male. Noch dazu war das Wetter extrem wechselhaft: von bis zu 34 Grad am vergangenen Samstag mit drohendem Gewitter bis zu 16 Grad und Regen war alles dabei. Dadurch war der Talmarkt nicht gut besucht, was für die Schaustellerinnen und Schausteller schlechte Umsätze bedeutete. "Die Stimmung ist am Boden", sagte uns der Marktmeister. Na immerhin war dieses Mal das Sicherheitskonzept gut! Man kann es sich momentan kaum vorstellen, aber im vergangenen Jahr war es so trocken , dass dort 16 Autos auf einem ausgetrockneten Feld abgebrannt sind, die dort wild geparkt hatten...

Neben den Schaustellern hat es auch der stationäre Modehandel schwer. Niemand scheint bei dem Wetter die Sommerkollektionen kaufen zu wollen, heißt es von verschiedenen Geschäften in der Heilbronner Innenstadt. Oft kommt den ganzen Vormittag kein einziger Kunde, sagt eine Einzelhändlerin. Vor allem die Nachfrage nach Badeklamotten sei schlecht. Der Einzelhandel hat es ja bekanntlich sowieso schon schwer, da tut das Wetter sein Übriges.

Auch in der Landwirtschaft haben die häufigen Niederschläge Auswirkungen: Die Feuchtigkeit erhöht das Risiko für Krankheiten und Schädlingsbefall. Aber trotzdem freut man sich hier natürlich über den Regen, der die Grundwasserspeicher wieder auffüllt, sodass im Wein- und Obstanbau dieses Jahr nichts extra bewässert werden muss:

Da stellt sich die Frage, spricht der viele Regen und die kühleren Temperaturen nun gegen die Klimaerwärmung?

Regnet es diesen Sommer mehr im Südwesten?

Immerhin läuft es in einer Branche jetzt so richtig gut (ob's auch am Wetter liegt?!):

Beliebtestes Reiseziel der Deutschen: Mallorca. Günstig kann man hier nicht mehr Urlaub machen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Clara Margais

Kurz vor Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg herrscht in einigen Reisebüros im Raum Heilbronn noch Hochbetrieb. Es kommen noch viele kurzfristige Urlaubsanfragen für die Sommerferien rein, heißt es zum Beispiel im Reiseladen in Heilbronn oder im Touristikcenter in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Besonders günstige Last-Minute-Angebote wie früher gebe es aber kaum noch. Jetzt seien die Preise am höchsten. Urlaub scheint für viele Menschen wichtig zu sein - gespart wird lieber an anderer Stelle, so Reiseexpertin Ute Roos aus Heilbronn.

Manche Kundinnen und Kunden gehen dann lieber kürzer in den Urlaub oder suchen sich Ziele, die noch günstiger sind. Die Türkei hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch Tunesien und Ägypten sind aktuell recht günstig, so der Reiseladen Heilbronn.

Ein Überblick, wo Urlaub in Europa im Vergleich zu Deutschland günstiger oder teurer ist (*Einmal Urlaub in der Schweiz kostet dein ganzes Leben*):

Hier ist Urlaub günstiger/teurer als in Deutschland

Nun würde ich gerne von euch wissen:

Vergangene Woche habe ich euch gefragt, ob ihr noch ein Trauma von der Corona-Zeit habt. Eine knappe Mehrheit von rund 39 Prozent hatte nie ein Trauma und vermisst sogar die Quarantäne und die Homeoffice-Tage! Rund 36 Prozent haben die Corona-Zeit genutzt, um neue Hobbys zu entdecken und haben kein Trauma mehr. Rund 25 Prozent scheinen immer noch traumatisiert zu sein und zucken jedes Mal zusammen, wenn jemand Corona erwähnt oder hustet. Die Umfrage ist wie immer nicht repräsentativ und zeigt nur ein Stimmungsbild unserer Leserinnen und Leser.

Eine 28-Jährige hat im September vergangenen Jahres ihr neugeborenes Baby aus dem Fenster geworfen. Der Säugling starb danach an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma. Das Heilbronner Landgericht hat diese Woche das Urteil gefällt: Die Frau muss wegen Totschlags für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Das Gericht war davon überzeugt, dass es eine spontane Tat war und kein geplanter Mord, worauf die Staatsanwaltschaft plädiert hat. Die Staatsanwältin hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert.

Der Verteidiger der Angeklagten, Malte Höch, möchte Revision einlegen. Ihm reicht die Urteilsbegründung nicht aus:

Das war diese Woche in Heilbronn-Franken sonst noch los:

