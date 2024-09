Wochenrückblick: Schulstart im Container, Lätzchen im Paket und Enten im Teich

Die Schule ist gestartet - allerdings für viele nicht im Klassenzimmer, sondern im Container, Babys haben Geschenke ergattert und für Neckarsulmer Enten beginnt ein Luxusleben.

Nach über sechseinhalb Wochen Sommerferien ist am Montag die Schule wieder losgegangen. Ich war mitten drin im Gewusel des ersten Schultags und da sind mir viele aufgeregte Schülerinnen und Schüler begegnet, eine motivierte Schulleiterin, aber auch erleichterte Eltern. Ich hatte es in dieser Woche aber auch mit beschenkten Babys zu tun - und wir haben über recht verwöhnte Enten in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) berichtet. Aber jetzt stell' ich mich erst einmal vor: Ich bin Ulrike Schirmer und Redakteurin im SWR Studio Heilbronn. Hier wird's nie langweilig und das beweis' ich euch jetzt!

Hier der Überblick:

Schulstart: Auch klimatisierte Container sind und bleiben Container

Endlich wieder Schule?! Oder eher: Schon wieder in die Schule?! Die Stimmung unter Schülerinnen und Schülern war am Montag durchwachsen. Die einen haben nach den Sommerferien noch keine Lust auf's Lernen, andere freuen sich aber vor allem darauf, ihre Freunde wiederzusehen. Aber - seht selbst:

Spannend ist es aber auch für die Schulleitungen. Denn die müssen dafür sorgen, dass bis zum Schulstart alles reibungslos funktioniert. Eine Herausforderung zum Beispiel für Dorothea Piontek. Sie ist Direktorin an der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn-Böckingen. Auch in diesem Jahr müssen dort etliche Schülerinnen und Schüler wieder in Containern unterrichtet werden. Nicht so toll, findet Piontek, auch wenn es dieses Jahr drei neue gab.

Wir haben richtig schöne, klimatisierte Container bekommen. Aber es sind halt Container.

Schon seit 2020 wird teilweise in Containern unterrichtet. Die Gemeinschaftsschule platzt aus allen Nähten. Ein Anbau ist in Planung, er soll aber erst 2031 fertig sein. Bis dahin gilt: Durchhalten.

Geschenke für das Neugeborene: Wenn Städte auf Einwohner-Fang gehen

Was Öhringen (Hohenlohekreis) schon eine ganze Weile macht, will Schwäbisch Hall auch bald machen: Die jüngsten Bürgerinnen und Bürger beschenken. Denn die Städte und Gemeinden wissen eben, wie man Bindung an die Stadt schafft. In fünf Jahren hat Öhringen zum Beispiel über 1.200 Willkommenspakete an frisch gebackene Eltern und den Nachwuchs geschickt.

Und andere machen das auch: In Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es ein Körnerkissen mit der Aufschrift "Fühl dich wohl in Tauberbischofsheim", alle kleinen "Crailsheimerle" bekommen ein weißes Lätzchen und in Eppingen (Kreis Heilbronn) setzt die Stadtverwaltung auf einen Gutschein. Und davon profitiert dann auch der örtliche Handel.

Luxus für das Federvieh: Neckarsulmer Enten bekommen Millionen-Euro-Teich

Ein Ententeich für eine Million Euro!? Ja, das ist ein stolzes Sümmchen. Acht Monate lang wurde die Anlage im Neckarsulmer Sulmtalpark saniert, jetzt ist sie fertig und es fließt endlich wieder Wasser. Und das ist nicht nur für die Enten reserviert, sondern bietet verschiedensten Pflanzen sowie Tieren und Tierchen Lebensraum, verrät Projektleiter Christian Sax vom städtischen Tiefbauamt. Auf ihrer Facebookseite gibt die Stadt einen Einblick in ihren neuen Naherholungsraum und erklärt, warum die Sanierung "nicht nur eine Frage der Ästhetik, sondern auch eine technische Notwendigkeit" war:

Doch vor allem sei es ein Entspannungsort geworden - für Groß und Klein: Stege führen übers Wasser, Bänke laden zum Ausruhen ein und Info-Tafeln klären auf, welche Tiere und Pflanzen im Ententeich leben.

Gerade für Kinder ist das sehr interessant, vielleicht auch mal das ein oder andere seltenere Tier im Ententeich beobachten zu können.

Doch warum kostet das Projekt gleich eine ganze Million Euro?

Laut Sax liegt es zum einen daran, dass die Wasserfläche mit über 1.000 Quadratmetern sehr groß ist. Da geht schon mal fast zwei Drittel der Kosten für Erdarbeiten drauf, erklärt er. Außerdem waren die Holzstege besonders teuer: Aufgrund der Nachhaltigkeit seien diese aus einheimischen Hölzern gefertigt worden. Und noch eine teure Kleinigkeit: Alle verwendeten Abdichtungen sind nicht aus Kunststoff oder Folie, sondern aus umweltfreundlichem Tonmineral. Da kommt dann eben doch schnell mal eine Million Euro zusammen...

Das hat die Menschen diese Woche in Heilbronn-Franken auch bewegt:

