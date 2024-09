Nach sechs Jahren Bundesliga müssen die Basketballer der HAKRO Merlins Crailsheim nun in der zweiten Liga ran. Im Verein wird aber alles für die Rückkehr ins Oberhaus vorbereitet.

Der Abstieg nach sechs Jahren Basketball-Bundesliga war hart für die HAKRO Merlins Crailsheim. Aber Geschäftsführer Martin Romig will nicht vergebenen Chancen nachtrauern oder mit dem sportlichen Schicksal hadern. "Volle Kraft voraus, wir müssen die PS auf die Straße kriegen", sagt er im SWR-Interview.

Der Verein bleibe auch in der zweiten Liga Pro A personell und strukturell erstklassig aufgestellt, unter anderem mit neuen hauptamtlichen Jugendtrainern und neuen Büros in der Geschäftsstelle. Man könne und wolle nicht einfach alles wegrationalisieren.

Sportlich hat bei den Merlins nun Cheftrainer David McCray das Sagen. Mit einer jungen Mannschaft will er in der zweiten Liga gleich eine gute Rolle spielen. Mit dem 34-jährigen Publikumsliebling Mo Stuckey konnte dafür auch ein erfahrener Aufbauspieler gehalten werden. Zusammen mit Stuckey gibt es insgesamt elf Profis (davon sechs Amerikaner) und dazu zwei vielversprechende Nachwuchsspieler im Kader.

Der neue Trainer David McCray hat mit den HAKRO Merlins Crailsheim viel vor. IMAGO IMAGO / Pressefoto Baumann

In jedem Training in der Vorbereitung ist laut Sportdirektor Ingo Enskat zu sehen und zu hören, dass Mannschaft und Headcoach David McCray schon eine Einheit geworden sind. McCray bringt als langjähriger Bundesligaspieler und Co-Trainer in Ludwigsburg auch viel Erfahrung mit. "Es ist eine geile Energie zu spüren", so Enskat.

Fernsehgelder fehlen im Etat

Bei den Finanzen sieht es auch gut aus. Geschäftsführer Martin Romig spricht zwar von einer halben Million Euro an Fernsehgeldern, die nach dem Abstieg bei den Einnahmen fehlen. Dennoch liege der Etat dank der treuen Sponsoren bei rund vier Millionen Euro. Die brauche es auch für einen Aufstieg, so Romig. Und da ist es schon, das Zauberwort bei den Zauberern: Aufstieg. Ingo Enskat ergänzt: "Wir wollen, aber müssen nicht aufsteigen." Die Konkurrenz ist unter anderem mit Gießen, Jena und Tübingen jedenfalls enorm.

Erstes Pflichtsspiel gegen Rostock

Das Feld für den sportlichen Erfolg scheint bei den HAKRO Merlins Crailsheim dennoch bestellt zu sein. Los geht es am nächsten Wochenende mit dem Pokalspiel in der Arena Hohenlohe gegen den Erstligisten aus Rostock. Eine Woche später spielen die neuen Merlins dann in Bayreuth um die ersten Punkte in der zweiten Basketball-Liga Pro A.