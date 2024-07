Bei dieser Fußball-EM gilt: Spielt die Türkei, ist in Heilbronn was los. Am Samstagabend ist das Team zwar aus dem Turnier ausgeschieden, das hielt die Fans aber nicht vom Feiern ab.

Trotz der Niederlage der türkischen Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Samstagabend haben Fans ihre Mannschaft in Heilbronn gefeiert. Laut Polizei haben sie mit etwa 150 Fahrzeugen einen Korso gebildet. Damit ging es etwa am Einkaufszentrum K3 vorbei und über die Heilbronner Allee.

Lange Zeit sah es in der späten Partie am Samstag sogar nach einem Sieg für den Außenseiter aus. Samet Akaydin hatte die Türken in der ersten Halbzeit in Führung gebracht. Am Ende sorgten ein Tor von Stefan de Vrij (70.) und ein Eigentor (76.) für den 2:1-Sieg der Niederländer. Damit endete das Turnier für die Türkei im Viertelfinale.

Vereinzelt Wolfsgruß bei Autokorso

Auf diese Leistung waren offenbar viele Fans dennoch stolz. Neben den 150 Fahrzeugen waren auch einige feiernde Gruppen zu Fuß in Heilbronn unterwegs. Sie feierten laut Polizei mit Musik und tanzten dabei. Die Party ging demnach von 23 bis 1 Uhr. Vereinzelt sei bei dem Autokorso durch Heilbronn auch der Wolfsgruß gezeigt worden, bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Verboten ist die Erkennungsgeste der türkischen "Grauen Wölfe" bislang nicht.

Bei dieser EM hatte es die größten Korsos in Heilbronn immer nach türkischen Spielen gegeben. So waren etwa 2.000 Menschen unterwegs, nachdem die Türkei den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht hatte.