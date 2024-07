Deutschland steht schon im Viertelfinale bei der Fußball-EM. Nun möchten die Türkei und auch Österreich nachziehen. Für viele in der Region ein besonderes Spiel.

In Leipzig werden am Dienstagabend um 21 Uhr die Türkei und Österreich um das letzte Ticket für das Viertelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft spielen. In der Region Heilbronn-Franken ist die Partie für die Fans beider Lager ganz besonders. Für Eser Haltaci, Vorstand beim Fußballverein Türkgücü Eibensbach (Kreis Heilbronn), sei die Partie ein Meilenstein. "Wenn die Türkei gegen Österreich gewinnt, dann ist das Halbfinale und mehr drin", ist sich Haltaci sicher. Er verfolgt das Spiel in Brackenheim (Kreis Heilbronn) beim Public Viewing. Dort werden rund 1.000 türkische Fans erwartet.

Der Fußballverein Türkgücü Eibensbach bietet in Brackenheim Public Viewing an. bizim heilbronn instagram

Deutsche und türkische Trikots unter einem Dach

Auch bei Sevinc Daş vom Türkischen Frauenverein Heilbronn ist die Vorfreude groß. Ihr Herz schlägt sowohl deutsch als auch türkisch. Zu Hause werden bei ihr die Trikots gewechselt, je nachdem welches Land spielt. Am Dienstagabend kommt das rote Trikot mit dem weißen Halbmond zum Einsatz.

Das ist auch bei Ali Kemal Kuru, dem 1. Vorstand von Türkspor Neckarsulm (Kreis Heilbronn) der Fall, dessen Frau Deutsche ist. Spielt die Türkei, würden bei ihm zu Hause alle für die Türkei sein. Bei Spielen der Deutschen, sind alle für Deutschland. Auch weil die DFB-Elf einige Spieler mit türkischem Migrationshintergrund habe, sagt er.

Kuru findet es toll, dass bei der EM wieder alle zusammen feiern, und hofft auf einen türkischen Sieg. Auch wenn Österreich im März in einem Testspiel mit 6:1 gegen die Türkei gewonnen hat.

Heilbronner Österreicher siegessicher

Vorfreude und Anspannung - auch bei Herbert Neuhold. Der gebürtige Österreicher hat fast zwei Jahrzehnte lang in Heilbronn das Restaurant "Der lustige Steirer" betrieben. Eine so gute Mannschaft habe Österreich seit über 50 Jahren nicht gehabt, sagt Neuhold. Der 6:1-Sieg aus dem letzten Freundschaftsspiel macht dem ehemaligen Gastwirt besonders viel Hoffnung. Er ist überzeugt, dass Österreich die Türkei schlagen kann und dann bis ins Finale kommt.

Auf einen Sieg der Österreichischen Mannschaft hofft auch Manuela Lang. Die Köchin aus Österreich kam vor über 30 Jahren der Liebe wegen nach Heilbronn. Während des Spiels muss sie arbeiten und bringt Wiener Schnitzel, Kaiserschmarrn und Mariellenknödel auf die Teller. Sie hofft aber - trotz des Küchendienstes - noch ein paar Daumen zum Drücken frei zu haben.

Spiel läuft nicht im Free-TV

Dass die Partie nicht im Free-TV läuft, hat im Vorfeld schon für viel Ärger gesorgt. Das Spiel ist in Deutschland ausschließlich bei MagentaTV zu sehen. Der Sender hatte sich im Vorfeld die exklusiven Rechte für eine Achtelfinalpartie gesichert, das ohne deutsche Beteiligung ist.

Mustafa Demircioglu, 2. Vorstand bei Türkgücü Wertheim (Main-Tauber Kreis) sieht es allerdings gelassen. Laut ihm hätten 80 Prozent der türkischen Fans sowieso IPTV, um ausländische Sender zu empfangen. Er wird das Spiel zusammen mit der Mannschaft im Vereinsheim schauen und den EM-Abend im Idealfall mit einem Autokorso beenden.

Polizei gewappnet: Heilbronner Allee möglicherweise gesperrt

Sollte das der Fall sein, dann sei die Polizei gewappnet, sagte Frank Belz, Sprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn: "Wie immer werden wir Kräfte für diesen Einsatz bereithalten. Wie viele, darüber machen wir grundsätzlich keine Angaben."

Gewinnt die Türkei, dann werde die Heilbronner Allee voraussichtlich gesperrt. Denn vorausgegangene EM-Siege zeigten, dass möglicherweise eine solch hohe Zahl an Autos unterwegs sein wird, dass Fußgänger und auch der öffentliche Nahverkehr gefährdet sein könnte, so Belz weiter.