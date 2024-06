Die Deutschen stehen im Viertelfinale der EM. In Grünsfeld wurde das beim "Rudelgucken" gefeiert, in Heilbronn auf der Straße. Das Wetter hat in der Region mitgespielt.

Nach düsteren Aussichten, was das Wetter angeht, meldet die Polizei am Sonntagmorgen: "Hier war es ruhig." Das hat auch abertausende Fußballfans in Heilbronn-Franken gefreut und den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft nach dem 2:0 gegen Dänemark perfekt gemacht. Ind er Heilbronner Innenstadt glauben am Sonntag nach dem Viertelfinaleinzug auch daran, dass Deutschland den EM-Titel holen kann.

In Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) lädt zu jedem Spiel der FC Latte Kützbrunn seine Mitglieder und Freunde in seine Halle ein - hier wäre das Wetter also so oder so egal gewesen.

Erst angespannt, dann losgelöst: Auf die konzentrierten Gesichter folgte bald Freude pur. SWR Rosi Düll

Mit vollem Magen feuert es sich besser an

"Das gemeinsame Fußballgucken ist im Ort schon lange Tradition", so der Vorsitzende des Vereins, Jan Beckert. Zu jedem fußballerischen Großereignis veranstaltet der FC sein "Rudelgucken". Das Erfolgsrezept: Ein großer Fernseher und ein gefüllter Kühlschrank.

Mit dem passenden Essen werden die Fans gleich richtig eingestimmt.

Passend zum jeweiligen Gegner gibt es nämlich immer auch ein traditionelles Gericht - diesmal: dänische Hotdogs.

Für die "Rudelgucker" gibt es in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) die passende Stärkung zu jedem Gegner - diesmal: Dänische Hotdogs! SWR Rosi Düll

Und anscheinend glauben die Deutschland-Fans in Grünsfeld fest an einen Sieg der Spanier am Sonntagabend, denn es wird schon nach Paella-Rezepten für das nächste "Rudelgucken" gesucht. Ganz egal gegen wen es geht, ganz egal was am 5. Juli zu essen auf dem Tisch steht, in einem Punkt sind sich die Fans in Grünsfeld nach dem 2:0 Sieg einig: Jetzt ist alles möglich!

Von klein bis groß: Beim FC Latte Kützbrunn in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) feiert der ganze Verein den deutschen Einzug ins Viertelfinale. SWR Rosi Düll

Schwarz-Rot-Goldene Blechlawine rollt durch Heilbronn - mit zwei Unfällen

Und nach dem Spiel herrschte auch in der Heilbronner Innenstadt wieder Ausnahmezustand. Rund 800 Fahrzeuge, schätzt die Polizei, waren auf der ausgewiesenen Autokorso-Strecke vom Adenauerplatz zum Europaplatz unterwegs - nochmal gut 200 mehr als beim letzten deutschen Sieg. Dazu kamen rund 100 Fans, die am Theaterforum K3 zu Fuß gefeiert haben.

Es sei friedlich geblieben, so eine Polizeisprecherin. Allerdings musste die Polizei zwei Auffahrunfälle in der Kolonne aufnehmen, der Schaden wird auf insgesamt 5.000 Euro geschätzt. Gegen 1 Uhr habe man die Fete dann aufgelöst, um 1:15 Uhr sei es wieder ruhig gewesen in Heilbronn, so die Sprecherin weiter.

Keine Wetterkapriolen in Heilbronn-Franken

Und auch wenn das Deutschlandspiel wegen des angekündigten Gewitters für etwa 25 Minuten unterbrochen werden musste, in Heilbronn-Franken ist es ruhig geblieben. Zwar hat es hier und da geregnet und auch der Wind hat stellenweise ordentlich geblasen, größere Einsätze, Schäden oder die befürchteten vollgelaufenen Keller habe es aber nicht gegeben, bestätigt die Polizei am Sonntagvormittag.