Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall und Neuenstadt sind während der Fußball-EM gut besucht. Bei den Burgfestspielen Jagsthausen würde man sich dagegen über mehr Besucher freuen.

Die Menschen jubeln und feiern in vollen Fußballstadien, bei Public Viewings in der Region oder auch zuhause vor dem eigenen Fernseher, so wie am Mittwoch nach dem deutschen 2:0 Sieg gegen Ungarn. Doch wie wirkt sich das auf die anderen Großveranstaltungen, wie beispielsweise Festivals und Freilichtspielen in der Region aus?

Bleiben die Besucher anderswo aus?

Soviel Zuspruch fürs Fußballspielen - das könnte Veranstaltern anderer Events derzeit den Schweiß auf die Stirn treiben. Denn auch anderswo - beispielsweise bei den Freilichttheatern in der Region Heilbronn-Franken - laufen die Spielzeiten auf Hochtouren. Doch ein Check zeigt: Die Besucherinnen und Besucher kommen trotz der vielen anderen Events, zumindest in Schwäbisch Hall.

Die Freilichtspiele Schwäbisch Hall merken zum Beispiel kaum Unterschiede zum vergangenen Jahr, die Freilichtspiele Neuenstadt (Kreis Heilbronn) verzeichnen geringfügig weniger Publikum und bei den Burgfestspielen Jagsthausen (Kreis Heilbronn) läuft der Vorverkauf im Vergleich zum Vorjahr schleppender.

So viel Fußball-Euphorie - merken das zum Beispiel die Freilichtspiele in Schwäbish Hall? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

Erfolgsmusical "Wie im Himmel" ist derzeit der Renner in Hall

In Schwäbisch Hall wird am Donnerstag die Wiederaufnahmepremiere für das Erfolgsmusical "Wie im Himmel" gefeiert. Für die zehn Vorstellungen sind schon 7.000 Karten verkauft. Für die Wochenenden sind nur noch Restkarten zu haben. Am Freitag hat der Liederabend mit dem Titel "Der schönste Tag im Leben" im Neuen Globe Theater seine erste Aufführung. Eine Hochzeit ohne Brautpaar, bei der sich die Gäste umso besser mit deutschen Liedern amüsieren.

Insgesamt seien für die laufende Spielzeit nahezu 40.000 Karten verkauft, sagte der Intendant der Freilichtspiele, Christian Doll, dem SWR auf Anfrage. Der Vorverkauf sei ähnlich wie im vergangenen Jahr, er sei sehr zufrieden. Besonders gefragt sind die Musicals auf der großen Treppe. Insgesamt werden bis zum 8. September zehn verschiedene Produktionen in 111 Aufführungen gezeigt.

In Jagsthausen läuft der Vorverkauf mau

Bei den Burgfestspielen Jagsthausen laufe der Vorverkauf im Vergleich zu den Vorjahren dagegen sehr verhalten, sagte eine Sprecherin dem SWR. Einer der Gründe sei sicherlich die Fußball-Europameisterschaft. Ob es finanziell gesehen eine erfolgreiche Spielzeit wird, hängt also davon ab, wie der Kartenverkauf weitergeht.

In diesem Sommer gibt es bei den Burgfestspielen Jagsthausen 75 Vorstellungen in neun Produktionen. Dazu kommt eine Reihe einmaliger Veranstaltungen wie Konzerte und Gastspiele.

In der Götzenburg läuft diese Saison wieder der Götz von Berlichingen. Pressestelle Burgfestspiele Jagsthausen

Etwas weniger, dafür aber treue Zuschauer in Neuenstadt

Auch die Freilichtspiele Neuenstadt spüren die Fußball-Europameisterschaft. Man merke das ganz besonders an Tagen, an denen die deutsche Mannschaft spielt, aber auch bei den anderen Spielen, sagte Andreas Großkopf der Vorstandssprecher dem SWR.

Bisher liege die Auslastung an jedem Spieltag dennoch über 60 Prozent. Daher könne man getrost sagen: "Der Zuschauer hält uns immer noch die Treue trotz EM", so Großkopf. In Neuenstadt werden in diesem Jahr zwei Produktionen mit 22 Vorstellungen gezeigt.