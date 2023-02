Tausende zum Auftakt beim Pferdemarkt Heilbronn

Der Pferdemarkt Heilbronn ist am Samstag gestartet. Neben vielen Pferdeprämierungen am Trappensee lockten ein Krämer- und Antikmarkt bereits am Samstag Tausende in die Innenstadt.

Seit Samstagvormittag ist in Heilbronn wieder Pferdemarkt. Bis einschließlich Montag gibt es zahlreiche Marktstände mit Haushaltswaren und anderen Produkten in der Innenstadt und natürlich auch Reitshows mit Pferdeprämierungen am Trappensee. Bereits am Samstag waren tausende Menschen auf dem Pferdemarkt unterwegs. Harmonie wird zum Krämermarkt Rund 250 Stände stehen bis Montag um das Veranstaltungszentrum Harmonie in der Heilbronner Innenstadt. Das sei das Herz des Pferdemarkts, so Sara Furtwängler vom Stadtmarketing Heilbronn. Neben viel Kuriosem und Skurrilem findet man hier auch Marktschreier. "Das ist das ganz Besondere am Pferdemarkt, dass man da Skurriles findet. Dinge, die man sonst kaum noch irgendwo kriegt." Einige Meter weiter, am Friedensplatz, findet sich außerdem ein sogenannter Funpark. Von Kettenkarussell über Autoscooter bis hin zu einem Riesenrad sind hier allerlei Jahrmarkt-Attraktionen geboten. Reitshows am Trappensee Beim Reitverein Heilbronn am Trappensee kann man außerdem verschiedenste Pferde bei den Pferdeprämierungen bestaunen - vom kleinen Pony bis hin zum Süddeutschen Kaltblut. Außerdem findet dort am Sonntag ab 15 Uhr die Reitshow des Reitvereins Heilbronn statt. Die Süddeutschen Kaltblüter "Frieda" und "Schliri" kurz vor ihrem Auftritt in der Reithalle am Trappensee. SWR Die Pferdeprämierungen finden Samstag und Sonntag von 9 bis 12 Uhr statt, der Krämermarkt hat am Wochenende von 11 bis 19 Uhr und am Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Funpark jeweils eine Stunde länger.