101. Pferdemarkt in Creglingen gestartet

Der zweite Mittwoch im Februar ist traditioneller Pferdemarkttag in Creglingen - und das schon seit mehr als 100 Jahren. Start war um 8 Uhr mit dem Auftrieb der Pferde, Esel und Ponys.

In Creglingen (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwochvormittag wieder der traditionelle Pferdemarkt gestartet. Neben der Pferdeprämierung und Krämermarkt ist der Festumzug um 13 Uhr mit Pferden, Kutschen und Motivwagen der Höhepunkt des Tages. Es ist der 101. Pferdemarkt in Creglingen. Diesmal lautet das Motto "Creichl, immer auf Trab". 2020 feierte die Stadt den 100. Pferdemarkt.

"Alle haben Lust zu feiern"

Erwartet werden wieder Tausende Besucher. Coronabedingt fiel der "Creglinger Nationalfeiertag" in den vergangenen beiden Jahren aus. Dafür ist in diesem Jahr umso mehr los, berichten Anita Müller und Eva Denecke vom städtischen Organisationsteam. Rund 100 Pferde seien für die Prämierung angemeldet, damit sei man sehr zufrieden.

"Das Wetter macht natürlich mit und es ist eine tolle Stimmung hier in Creglingen. Der erste Pferdemarkt nach Corona. Alle haben Lust zu feiern."

Weitere Pferdemärkte in der Region

Auch andernorts finden 2023 wieder Pferdemärkte statt: Der Gaildorfer Pferdemarkt (Kreis Schwäbisch Hall) findet traditionell am zweiten Montag im Februar statt, also vom 10. bis 13. Februar. Der Pferdemarkt hat sich nach Angaben der Stadt zum größten Volksfest im Limpurger Land entwickelt, das in jedem Jahr rund 20.000 Besucher nach Gaildorf lockt.

In Heilbronn kann man vom 25. bis zum 27. Februar an Hunderten Ständen vorbei schlendern. Es gibt einen Funpark auf dem Friedensplatz, samstags und sonntags einen Streichelzoo, dazu auch wieder eine Geräteausstellung mit einem Camping-Angebot.