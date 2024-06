Im Vergleich zur vergangenen Kommunalwahl vor fünf Jahren ist der Anteil der Briefwähler in Heilbronn-Franken stark angestiegen. Dafür gibt es verschiedene Gründe.

Für die kommende Kommunal- und Europawahl ist der Anteil der Briefwähler in Heilbronn und Schwäbisch Hall im Vergleich zu vergangenen Wahlen stark angestiegen. Auch weitere kleinere Städte in Heilbronn-Franken verzeichnen einen Anstieg. Zudem laufen in den kommenden Tagen noch die letzten Wahlvorbereitungen.

Gründe für den Briefwahl-Anstieg

Für die kommende Wahl am Sonntag gab es bis Montag bereits 16.900 Briefwahlanträge in Heilbronn. Das sind 19 Prozent der Wahlberechtigten in Heilbronn, die sich damit für die Briefwahl entschieden haben, sagt Petra Faber, Leiterin des Wahlamtes Heilbronn. Bei der Gemeinderatswahl im Jahr 2019 seien es noch 12 Prozent gewesen.

Für uns erklärt sich der [Anstieg] damit, dass in der Pandemie viele Leute schon Briefwahl genutzt haben und da gemerkt haben, dass es bequem ist. Jetzt bleiben sie dabei.

So hatten etwa bei der Bundestagswahl 2021, während der Pandemie also, mehr als 40 Prozent der Heilbronner per Brief gewählt. Neben den Erfahrungen aus der Pandemie sei aber auch die momentane Urlaubszeit ein weiterer Grund für den hohen Briefwahlanteil. Der Trend hin zur Briefwahl gibt es aber schon länger. So bedarf es seit 2009 auch keiner Begründung, um per Brief zu wählen, so Faber weiter.

Besonders viele Briefwahlanträge in Schwäbisch Hall

In Schwäbisch Hall wurden zu dieser Wahl besonders viele Briefwahlanträge gestellt. Stand Dienstag haben rund 5.400 Personen die Briefwahl beantragt, 2019 waren es bei der Europawahl 3.900. Wer jetzt noch Briefwahlunterlagen beantragen will, sollte die Briefwahlunterlagen persönlich im Bürgeramt abholen, teilt die Stadt mit. Die ausgefüllten Wahlunterlagen können dann bis spätestens Sonntag, 9. Juni, um 18 Uhr in den Briefkasten des Bürgeramts eingeworfen werden.

Auch andere Städte in Heilbronn-Franken verzeichnen Anstieg

Auch in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) gibt es besonders viele Briefwähler: "Das aktuelle Aufkommen an Briefwahlanträgen ist mit über 4.400 schon jetzt sehr hoch und liegt bereits deutlich über der letzten Kommunal- und Europawahl", so Pressesprecher Carsten Müller. Bei der Wahl 2019 seien es unter 4.000 Anträge gewesen. Spätestens ab Donnerstagmittag sollte man auch hier direkt ins Rathaus kommen, anstatt die Unterlagen postalisch anzufordern. In Künzelsau (Hohenlohekreis) haben 30 Prozent mehr Menschen Briefwahl beantragt als 2019, heißt es von der Stadt.

Die Wahlvorbereitungen laufen auf Hochtouren

Diese Woche werden die ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer in Heilbronn noch online geschult. "Die [Wahlhelfer] haben da auch schon eine Testwahl durchführen dürfen bei der Erfassung der Stimmzettel für die Gemeinderatswahl", sagt Petra Faber. Außerdem werden diese Woche die Wahlunterlagen zusammengestellt, die Wählerverzeichnisse abgeschlossen und die 76 Wahllokale in der Stadt ausgestattet mit Wahlkabinen und Wahlurnen, so Faber weiter.

Wir sind sehr dankbar, wir haben genügend Ehrenamtliche, die die Wahl unterstützen und sich für die Demokratie engagieren am Wahlsonntag.

Am Wahlsonntag helfen in Heilbronn 668 ehrenamtliche Wahlhelfer. Am Montag wird die Gemeinderatswahl ausgezählt, wobei noch einmal 494 weitere Ehrenamtliche helfen.