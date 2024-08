Im Kreis Karlsruhe laufen nach dem Unwetter am Dienstag die Aufräumarbeiten. In Gemmingen wurden nun nach dem "Jahrtausend-Unwetter" im Mai die letzten Arbeiten beendet.

Über 1.000 Feuerwehreinsätze hatte es am Dienstag im Landkreis Karlsruhe nach dem schweren Unwetter gegeben. Ein Ende der Aufräumarbeiten ist noch lange nicht in Sicht. Deutlich weiter ist die Gemeinde Gemmingen (Kreis Heilbronn). Dort hatte es Ende Mai ein "Jahrtausend-Unwetter" gegeben. Einige Straßen standen kniehoch unter Wasser und verwandelten sich in reißende Bäche. Inzwischen ist vor Ort auf den ersten Blick nichts mehr von den Schäden zu erkennen. Im Blumenladen von Anke Monninger zum Beispiel standen am Donnerstag die letzten Sanierungsarbeiten an. Die vom Wasser beschädigten Türen wurden ausgetauscht.

Blumenladen blieb neun Wochen zu

Im Blumenladen von Anke Monninger dauerten die reinen Aufräumarbeiten rund eine Woche. Die Trockenarbeiten zogen sich aber über neun Wochen hin. Da durch die Bautrockner im Raum eine Temperatur von über 30 Grad herrschte, konnte sie ihren Blumenladen nicht öffnen. Den Schaden schätzt sie jetzt auf mehrere 10.000 Euro. Dazu hatte sie in den vergangenen Wochen damit zu kämpfen, ihre Kunden nach der langen Schließung zurückzugewinnen. Als es am Dienstag erneut ein Unwetter gab, war Monninger nach eigenen Aussagen "sehr unentspannt". Sie musste direkt an das Unwetter im Mai denken.

Da bekommt man schon einen hohen Blutdruck, wenn man die Bilder aus dem Kreis Karlsruhe sieht. Ich konnte nicht einfach ins Bett gehen.

Unwetter in den vergangen Monaten in Heilbronn-Franken In der Region Heilbronn-Franken ist es in den vergangenen drei Monaten immer wieder zu größeren Unwettern gekommen - zuletzt vergangene Woche im Main-Tauber-Kreis. Dort musste die Feuerwehr unter anderem zu vollgelaufenen Kellern ausrücken, die teilweise bis zu 50 Zentimeter unter Wasser standen. Besonders heftig war es Anfang Juni in der kompletten Region Heilbronn-Franken. Unter anderem stand das Wasser in der Tennis- und Freizeitanlage "Happy Match" in Obereisesheim (Kreis Heilbronn) über einen halben Meter hoch. In Öhringen (Hohenlohekreis) drohte sogar eine Flutwelle, weil große Mengen Wasser in Richtung Altstadt und einige Teilorte flossen. Viele Freibäder mussten zudem wochenlang schließen. Zuvor gab es im Mai das schwere Unwetter in Gemmingen.

Mitgefühl für Menschen im Kreis Karlsruhe

Auch die benachbarte Schuhhändlerin Katja Weber leidet mit den Menschen im Kreis Karlsruhe mit. Sie hofft, dass es dort genauso viele freiwillige Helferinnen und Helfer gibt, wie damals in Gemmingen. Mit ihrem Schuhladen hatte sie Glück im Unglück. Fast alle Schuhe blieben unbeschädigt, nur die Kartons waren verschmutzt. Vor rund zwei Wochen wurden bei ihr die letzten Bautrockner aus dem Keller entfernt.

Ich bekomme Gänsehaut. Ich kann das komplett nachvollziehen, wenn die Existenz einem quasi durch die Hände rinnt. Man ist total machtlos.

Nach dem Unwetter am 13. Mai waren die Straßen in Gemmingen komplett mit Schlamm überzogen. SWR

Straßen standen im Mai kniehoch unter Wasser

Bei dem Unwetter im Mai, waren rund 15 Keller vollgelaufen. Innerhalb weniger Minuten waren laut den Einsatzkräften 50 Liter pro Quadratmeter vom Himmel gekommen. Bis Gemmingen wieder wie vor dem Unwetter aussieht, könnte es noch Wochen dauern, prognostizierte Bürgermeister Timo Wolf (parteilos) damals. Statistisch könnte es sich um ein Jahrtausendereignis handeln, so Wolf weiter.