Nach Großbrand in Lauffen: Lagerhalle niedergebrannt

Am Samstagabend ist in Lauffen am Neckar ein Großbrand in einer Lagerhalle ausgebrochen. Die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) ist am Samstagabend gegen 20 Uhr ein Großbrand in einer Industriehalle ausgebrochen. Das Gebäude brannte laut Polizei komplett nieder. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht. Die Feuerwehr aus Lauffen bestätigte dem SWR, dass es sich um eine Halle eines Elektrofahrzeughändlers handelte. Die Feuerwehr war zwischenzeitlich mit 160 Einsatzkräften und 45 Fahrzeugen aus dem gesamten Landkreis vor Ort. Rund um den Betrieb wurde in einem Umkreis von etwa 100 Metern alles abgesperrt. Die Rauchsäule beim Brand in Lauffen war auch in Heilbronn sichtbar. SWR Rauchwolke war kilometerweit zu sehen Die Rauchsäule war kilometerweit auch bis in den Kreis Ludwigsburg und bis nach Heilbronn zu sehen. Die Polizei bat die Bevölkerung in Lauffen Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten. Auch im benachbarten Hohenlohekreis galt für die Kommunen Bretzfeld, Öhringen, Neuenstein, Pfedelbach, Waldenburg, Zweiflingen und Kupferzell diese Aufforderung der Polizei. Gegen 23:45 Uhr hob die Polizei diese Warnung wieder auf. Messungen der Feuerwehr ergaben, dass keine Schadstoffe ausgetreten sind. +++ Update zum Brand in Lauffen am Neckar +++Das Feuer wurde gelöscht. Durch die Feuerwehr wird eine Brandwache eingerichtet. Der Verkehr wird an der Örtlichkeit umgeleitet. Eure Polizei Heilbronnzur Pressemeldung: https://t.co/Kgv3ikqD7e pic.twitter.com/bjHwNrKDnd Ein Sprecher der Polizei Heilbronn sagte dem SWR, dass es wohl keine Verletzten gebe. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als zwei Millionen Euro. Die ersten Meldungen über das Feuer gingen gegen 20:15 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.