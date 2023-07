In der Nacht auf Samstag ging der Alarm ein: In Nagold (Kreis Calw) brannte eine Tiefgarage. Die Bilanz: Mindestens eine Million Euro Schaden. 16 Wohnungen sind unbewohnbar.

Nach dem Brand der Tiefgarage in Nagold zog die Feuerwehr am Samstag Bilanz. Die Hitze war unglaublich, beschreibt der Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Calw, Markus Fritsch, den Einsatz im Nachhinein. Sechs Autos und ein Motorrad standen in der Nagolder Tiefgarage in Vollbrand, als insgesamt 44 Feuerwehrleute mit Atemschutz sich einen Weg hinein bahnten. Vor lauter Rauch habe man kaum etwas sehen können.

Großbrand in Nagold: 25 Menschen in Sicherheit gebracht

Von den insgesamt 26 Bewohnern des betroffenen Gebäudes waren 25 zu Hause, als der Brand ausbrach. Die Feuerwehr brachte sie in Sicherheit. In vielen Wohnungen standen Fenster offen. Jetzt sind sie durch Rauch und Ruß unbewohnbar. Die Menschen können vorerst nicht nach Hause zurück. Nach Angaben des Nagolder Oberbürgermeisters Jürgen Großmann (CDU) konnten die meisten Betroffenen bei Freunden oder Verwandten unterkommen. Insgesamt vier Menschen hat die Stadt Nagold in einem Hotel einquartiert.

"Wir sind alle froh, dass wir keine Verletzten hatten - auch bei der Feuerwehr nicht."

Großeinsatz der Feuerwehr rund um Feuer in Nagold

Insgesamt fast 100 Feuerwehrleute kämpften bis in den frühen Morgen in der Nagolder Tiefgarage gegen die Flammen. Im Moment ist die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei will aber nach Angaben der Feuerwehr noch heute die Ermittlungen aufnehmen.

Doch auch die Kripo könne den Brandort im Moment nur mit Atemschutz betreten, so der Feuerwehr-Pressesprecher. Er und der Oberbürgermeister glauben, dass die Schadenshöhe noch deutlich steigen könnte. Die Statik des Gebäudes müsse geprüft werden. Es seien Risse zu sehen. Möglicherweise sei das Gebäude ein Totalschaden.