Zwei Kandidaten treten für die Wahl des Landrats im Kreis Ravensburg an. Am Montag endete die Bewerbungsfrist. Der amtierende Landrat Harald Sievers (CDU) erhält Konkurrenz aus der eigenen Partei.

Es bleibt bei zwei Bewerbern auf die Stelle des Landrats in Ravensburg. Neben dem amtierenden Landrat Harald Sievers von der CDU tritt bei der Wahl auch Parteikollege Utz Remlinger an. Das hat der Vorsitzende des Landratswahl-Ausschusses auf SWR-Anfrage bestätigt. Am Montag endete die Bewerbungsfrist.

Remlinger spricht von Wunsch nach Alternative

Landrat Harald Sievers ist seit März 2015 im Amt. Der gebürtige Münsteraner strebt seine zweite Amtszeit an, doch dazu gibt es auch kritische Stimmen.

Harald Sievers ist seit knapp acht Jahren im Amt und möchte das auch bleiben. Pressestelle Landratsamt Ravensburg

Sein Gegenkandidat Utz Remlinger sagte dem SWR, er habe in vielen Gesprächen mit Mitgliedern aller Kreistagsfraktionen den Wunsch nach einer Alternative zu Sievers herausgehört, vor allem auch aus der eigenen Partei. Remlinger ist bisher Vizepräsident im Regierungspräsidium Tübingen.

Utz Remlinger möchte im März zum neuen Landrat im Kreis Ravensburg gewählt werden. Utz Remlinger

Die Ravensburger Landratswahl findet Anfang März statt. Gewählt wird der Landrat vom Kreistag.