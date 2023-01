per Mail teilen

Im Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg haben am Sonntag rund 300 Menschen gegen Kiesabbau demonstriert. Sie sehen den Wald und das Trinkwasser gefährdet.

Unter dem Motto "Waldschutz, Trinkwasserschutz und Klimaschutz" haben am Sonntag rund 300 Menschen im Altdorfer Wald protestiert. Klimaaktivisten hatten zu einem Waldspaziergang und einer Demonstration gegen Kiesabbau in der Region aufgerufen. Sie wehren sich gegen Pläne des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, im Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg weiteren Kiesabbau zu genehmigen. Die Pläne werden derzeit von der Landesregierung geprüft.

Kiesabbau für Bau von Straßen und Häusern

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben will im Altdorfer Wald neue Flächen für den Kiesabbau freigegeben, um den Rohstoffbedarf für den Bau von Straßen und Gebäuden zu decken. Dagegen regt sich schon seit langem Widerstand. Im Altdorfer Wald leben seit zwei Jahren Klimaaktivisten in Baumhäusern und protestieren gegen den Kiesabbau. Sie fürchten Gefahren für den Wald und das Trinkwasser. Mit einem Waldspaziergang und einer Kundgebung machten sie am Sonntag erneut auf ihr Anliegen aufmerksam.

Der neue Regionalplan muss noch vom Landesentwicklungs-Ministerium genehmigt werden. Mit einer Entscheidung wird in diesem Jahr gerechnet.