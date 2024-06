ZF Friedrichshafen gibt Jobgarantie bis Mitte 2028

Der Automobilzulieferer ZF sagt 4.900 Beschäftigten in der Konzernzentrale in Friedrichshafen sichere Arbeitsplätze für die kommenden vier Jahre zu.

4.900 Beschäftigte in der Verwaltung sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung profitieren von einer Jobgarantie bis zum 30. Juni 2028 beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen. Betriebsbedingte Kündigungen seien ausgeschlossen. Damit wolle man den Sitz der Konzernzentrale am Bodensee stärken und sichern, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Mit ZF-Mitarbeitern in der Produktion am Standort Friedrichshafen war bereits Ende vergangenen Jahres eine Vereinbarung abgeschlossen worden, allerdings ohne Jobgarantie.

Betriebsrat: "Gibt Beschäftigten Sicherheit"

Der Betriebsrat ist mit der neuen Vereinbarung zufrieden. Die Beschäftigungssicherung bis Mitte 2028 gebe den Kolleginnen und Kollegen Sicherheit. Sie könnten sich nun trotz schwieriger Rahmenbedingungen ihren eigentlichen Aufgaben widmen. Denn die Automobilbranche befindet sich im Wandel hin zur Elektromobilität.

Die Verhandlungen haben lange gedauert, aber wir haben nicht lockergelassen.

Die Verhandlungen zum sogenannten Zielbild des Automobilzulieferers hatten mehrere Monate gedauert, im Dezember vergangenen Jahres waren sie zunächst gescheitert. Laut ZF bleibt Friedrichshafen ein zentraler Standort für Innovation und Technologieentwicklung, die in verschiedenen Kompetenzzentren angesiedelt sind.

Ein Stellenabbau sei möglich etwa durch Renteneintritte oder Fluktuation, sagte ein Firmensprecher gegenüber dem SWR, bis zu einer Untergrenze von 4.150 Mitarbeitern. Um auf Veränderungen beim Personalbedarf flexibler reagieren zu können, sieht die Vereinbarung zwischen Konzernleitung und Betriebsrat die Etablierung einer Personaldrehscheibe vor. Sollten Jobs entfallen, können Beschäftigte auf andere Posten wechseln.