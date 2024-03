Zeppelin Konzern verzeichnet zweitbestes Geschäftsjahr der Firmengeschichte

Der Zeppelin-Konzern

Die Zeppelin GmbH vertreibt Bau- und Landmaschinen - unter anderem der US-Marke Caterpillar. Zudem ist der Konzern im Anlagenbau tätig und bietet Antriebssysteme etwa für die Öl- und Gasindustrie. Die Konzernzentrale von Zeppelin liegt in Garching bei München, der juristische Sitz in Friedrichshafen. Der Zeppelin Konzern ist weltweit in 26 Ländern vertreten und beschäftigt insgesamt rund 10.300 Menschen.