Wo Wintersportler rund um den Bodensee auf ihre Kosten kommen

Wer zwischen Weihnachten und Neujahr Skifahren, Snowboarden oder Langlaufen möchte, findet besonders in Vorarlberg gerade ideale Bedingungen. Aber auch im Allgäu laufen Lifte.

Wintersportler haben zwischen den Jahren Glück. Gerade in Vorarlberg und auch der Ostschweiz sind die Pisten kurz nach Weihnachten ideal. Die Lawinengefahr ist gering bis mäßig. Im Allgäu verschwindet der Schnee dagegen teilweise schon wieder.

Im Allgäu teilweise zu wenig Schnee

Der Skilift in Karsee bei Wangen (Landkreis Ravensburg) etwa ist wegen Tauwetters geschlossen, melden die Betreiber auf ihrer Homepage. Auch der Skilift Berger Höhe bei Wangen hat zu wenig Schnee für den Liftbetrieb. Dafür hat der Felderhalde-Lift am Stadtrand von Isny geöffnet. Langläufer haben in Isny im Augenblick allerdings Pech: Um die Loipen im Langlaufstadion zu präparieren, liegt zu wenig Neuschnee. Im bayerischen Balderschwang sind elf der zwölf Lifte in Betrieb und auch an den Schwärzenliften in Eschach liegt genug Schnee - hier hat auch die Rodelpiste geöffnet.

Schweiz und Vorarlberg: Ski- und Rodelpisten geöffnet

Ausreichend Schnee liegt auch in den Skigebieten in Vorarlberg - am Sonnenkopf etwa und im Skigebiet Silvretta-Montafon - dort sind alle Lifte geöffnet. In der Ostschweiz hat das Skigebiet Flumserberg offen und auch im Langlaufzentrum Gais sind die Loipen präpariert.