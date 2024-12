Weihnachtscircus in Ravensburg beginnt

Pferdedressur, Comedy und Akrobatik - der Weihnachtscircus in Ravensburg startet an diesem Wochenende. Jedes Jahr lockt er tausende Besucherinnen und Besucher an.

Bereits zum 17. Mal findet der Weihnachtscircus in Ravensburg statt. Bis Anfang Januar sind insgesamt 40 Aufführungen geplant. Die internationalen Artistinnen und Artisten kommen unter anderem aus Italien, Kuba und Spanien. Gemeinsam wollen sie eine Show aus Dressur, Tanz, Musik und Akrobatik bieten.

Der Allgäuer Zirkusdirektor Elmar Kretz präsentiert bei seiner Pferdedressur gleich acht Schimmel in der Manege. An seiner Seite ist auch seine 16-jährige Tochter Milena. Der italienische Künstler Rubel Medini zeigt sein Talent im Balancieren. Er ist ein bekannter Rola-Rola-Artist. Dabei geht es darum, das Gleichgewicht auf einem Brett zu halten, dass auf einer Art Rohr liegt. Viel Körperbeherrschung besitzen auch die Artisten von "Game of Passion". Sie führen akrobatische Kunststücke am Reck vor. Darüber hinaus sind unter anderem ein Clown, eine Breakdance- sowie eine Hunde-Show Teil des Programms. Wildtier-Aufführungen gibt es laut dem Weihnachtscircus aus Tierschutzgründen nicht.

Vom Allgäuer Bauernhof in die Manege

Zirkusdirektor Elmar Kretz kommt aus Oberreute im Allgäu (Kreis Lindau). Dort wuchs er auf einem Bauernhof mit Gastwirtschaft auf. Schon früh allerdings schlug sein Herz für die Zirkuswelt. Ein Besuch als Kind entfachte seine Leidenschaft, wie er selbst gegenüber dem SWR erzählte. Nach einer Kochlehre schlug er als junger Mann schnell die Zirkuslaufbahn ein - im Mittelpunkt stand dabei immer auch die Arbeit mit Pferden.

2008 feierte der Weihnachtscircus in Ravensburg Premiere. Seitdem hat er sich zu einer festen Größe in der Weihnachtszeit in Oberschwaben entwickelt. Mit rund 47.500 Besuchern erzielte er vor zwei Jahren einen neuen Besucherrekord. In diesem Jahr läuft der Weihnachtscircus in Ravensburg bis zum 6. Januar.