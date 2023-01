Vesperkirche in Weingarten beginnt

In der evangelischen Stadtkirche in Weingarten (Kreis Ravensburg) beginnt am Dienstag die diesjährige Vesperkirche. Die Veranstalter rechnen mit einem großen Gäste-Ansturm.

Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Gespräche: Am Dienstag startet die Vesperkirche in der evangelischen Stadtkirche in Weingarten. Dort werden drei Wochen lang täglich kostenlose Mahlzeit angeboten. Veranstalter sind die Diakonie Allgäu Oberschwaben Bodensee und die Stiftung der Zieglerschen aus Wilhelmsdorf. Finanziert wird das Angebot durch Spenden.

Veranstalter rechnen mit vielen Gästen

Wegen der gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel rechnen die Organisatoren mit einem großen Ansturm. In diesem Winter sei das Geld bei vielen Menschen noch knapper als sonst, sagte Projektleiterin Vanessa Lang gegenüber dem SWR. Man rechne mit bis zu 600 Gästen täglich. Neben der Stadtkirche sei deshalb auch das evangelische Gemeindehaus bestuhlt worden. Das Motto in diesem Jahr lautet dementsprechend "Zukunftsangst-Zuversicht".

Vesperkirche wieder in gewohnter Form

In den vergangenen zwei Jahren mussten die Veranstalter aufgrund der Corona-Pandemie Alternativen zur gewohnten Vesperkirche, bei der alle gemeinsam an Tischen in der Kirche essen, suchen. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr Mahlzeiten angeboten, die zu Hause warm gemacht und gegessen werden konnten. In diesem Jahr findet die Vesperkirche nun wieder in gewohnter Form statt.

Schirmherr ist Polizeipräsident Uwe Stürmer

Neben der warmen Mahlzeit gibt es auch wieder Kultur- und Infoveranstaltungen. Schirmherr ist in diesem Jahr der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer. Er gestaltet am 1. Februar einen Themenabend, bei dem er auf die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen eingehen will.

Rund 300 ehrenamtliche Helfer haben sich gemeldet, um in den drei Aktionswochen der Vesperkirche zu helfen. Sie endet am 12. Februar.