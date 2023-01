Vesperkirche in Reutlingen öffnet ihre Türen

Die Reutlinger Vesperkirche wird am Sonntag eröffnet. Sie ist nach Angaben der evangelischen Landeskirchen eine von elf in der Region zwischen Alb und Nordschwarzwald.

In elf Städten in der Region gibt es nach Angaben der evangelischen Landeskirchen in diesem Winter wieder Vesperkirchen. Den Auftakt macht am Wochenende Reutlingen. Im Anschluss an den Gottesdienst in der Reutlinger Nikolaikirche gibt es dort am Sonntag das erste warme Mittagessen. Auch die Kaffeeausgabe in der Unteren Gerberstraße öffnet an diesem Tag.

In Tübingen und Balingen geht es Ende Januar los

Tübingen, Rottenburg, Horb am Neckar oder Balingen ziehen nach: Hier gibt es ab Ende Januar Essen für Bedürftige. In Nagold oder Sigmaringen öffnen die Vesperkirchen im Februar ihre Türen. Die Konzepte sind unterschiedlich: Von der traditionellen gemeinsamen Mahlzeit über Essen to go bis hin zur Vesperkirche im Freien ist alles dabei. Auch kulturelle Angebote oder Gesprächsrunden gehören in vielen Orten zur Vesperkirche dazu.