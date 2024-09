Bergatreute: Junger Mann stirbt nach Unfall in Mühlrad

Bei einem Unfall in einer Mühle in Bergatreute ist Sonntagabend ein 19-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er war in ein Mühlrad geklettert.

Ein 19-Jähriger ist Sonntagabend in Bergatreute (Kreis Ravensburg) in einem Mühlrad verunglückt. Die Polizei spricht von einem tragischen Unfall. Junger Mann wollte im Mühlrad laufen Laut Polizei hatte der 19-Jährige mit einer Begleiterin eine Radtour gemacht und an der Mühle gehalten. Dann sei er in das Mühlrad geklettert, vermutlich um darin wie in einem Hamsterrad zu laufen und sich von seiner Begleiterin filmen zu lassen. Als der junge Mann wieder aus dem Mühlrad herausklettern wollte, erfasste ihn nach bisherigen Erkenntnissen eine Speiche und schleuderte ihn in dem Rad umher. Dabei sei er lebensgefährlich verletzt worden, so die Polizei. Der junge Mann starb kurz darauf im Krankenhaus.