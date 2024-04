Föhn sorgt über Ostern für Einschränkungen in der Bodenseeregion

Föhnsturm und Saharastaub - sie haben über Ostern in den Bergen, aber auch am Bodensee das Wetter bestimmt. Das hatte Folge für einige Freizeitangebote.

Teils in Orkanstärke tobte der Föhn an den Osterfeiertagen über den Bodensee und die Berge. Deshalb waren einige Fähren auf dem Bodensee und Bergbahnen im Umland nicht im Betrieb.

Bergbahnen auf dem Säntis und dem Hohen Kasten fuhren nicht

Die Bergbahnen beispielsweise auf den Säntis in der Ostschweiz oder den Hohen Kasten im Appenzellerland fuhren nicht. Auch viele Skigebiete blieben geschlossen. Darunter waren Pizol in der Ostschweiz oder Sonnenkopf in Klösterle in Vorarlberg. Andere hatten nur einige Lifte geöffnet.

Am Bodensee wehte der Wind über die Ostertage ebenfalls teils stürmisch. Einige Segler gerieten vor Langenargen (Bodenseekreis) in Not. Das Elektro-Schiff, das zwischen der Mainau und Unteruhldingen verkehrt, musste am Ostersamstag den Betrieb vorübergehend einstellen, weil die Wellen das Anlegen unmöglich machten.

Schwere Baumaschine in Hagnau drohte wegen Sturm zu kippen

Ein mehr als 50 Tonnen schwere Baumaschine ist am Ostersamstag im Hafen von Hagnau (Bodenseekreis) in Schieflage geraten und drohte zu kippen. Die Baumaschine steht auf einer Arbeitsplattform, diese sank laut Polizei aufgrund des Sturms. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, DLRG und Mitarbeitern des Bauunternehmens waren vor Ort und sicherten den Bagger. Verletzt wurde niemand.

Trotz des gemischten Osterwetters waren die meisten touristischen Anbieter in der Region Bodensee-Oberschwaben zufrieden mit der Osterbilanz.