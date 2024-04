Besucheransturm bis Ostersonntag, weniger los am Ostermontag bei teils stürmischem Regenwetter. Tourismusbetriebe der Region Bodensee-Oberschwaben ziehen insgesamt eine positive Osterbilanz.

Trotz des gemischten Osterwetters sind die meisten touristischen Anbieter in der Region Bodensee-Oberschwaben zufrieden mit der Osterbilanz.

Die Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB) meldete über 37.000 Fahrgäste von Karfreitag bis Ostermontag. Am beliebtesten waren demnach die Verbindungen zur Insel Mainau. Trotz des teils verregneten Ostermontags sei man mit den Gästezahlen zufrieden, hieß es von der BSB.

Gute Laune auch bei stürmischem Regenwetter: Rainer Blumenstein, Schiffsführer auf der E-Fähre der BSB. SWR Rebecca Lüer

Besuchermagnet Insel Mainau

Das Osterwochenende war für die Mainau GmbH nach eigenen Angaben ein gelungener Start in das Frühjahr. Am Osterwochenende besuchten demnach von Gründonnerstag bis Ostermontag insgesamt 26.000 Gäste die Blumeninsel. An den sehr sonnigen Tagen von Karfreitag bis Ostersonntag kamen täglich rund 7.500 Besucherinnen und Besucher. Aufgrund des verregneten Gründonnerstags und des wechselhaften Ostermontags lagen die Besucherzahlen leicht unter denen des vergangenen Jahres, an denen 28.000 Gäste die Mainau besuchten, so eine Sprecherin der Insel Mainau (Kreis Konstanz).

Wer am Ostermontag die Insel Mainau besuchte, hat sich häufig grade wegen des Wetters dafür entschieden:

Noch bis zum 12. Mai lockt im Palmenhaus der Insel Mainau noch die Orchideenschau, in diesem Jahr unter dem Motto "Flower Power". Zudem erblühen aktuell im Park nach und nach über eine Million Krokusse, Tulpen, Narzissen und Hyazinthen in der Frühlingsallee und in den Beeten der Insel.

Positive Osterbilanz auch in Freilichtmuseen und am Affenberg Salem

Auch das Pfahlbautenmuseum in Unteruhldingen (Bodenseekreis) vermeldete gegenüber dem SWR ein erfolgreiches Osterwochenende, ohne genaue Zahlen zu nennen.

Auch ein schöner Rücken kann entzücken: Berberaffen am Affenberg Salem am kühlen Ostermontag (Bodenseekreis). SWR Martin Hattenberger

Am Affenberg Salem kamen am Ostermontag wegen des Wetters zwar ebenfalls weniger Gäste als in den Tagen zuvor, so Parkleiter Dr. Roland Hilgartner. Die hatten jedoch den Vorteil, dass die Park-Mitarbeiter ihnen noch ausführlicher Fragen zu den Berberaffen beantworten konnten. Insgesamt sei man mit der Osterbilanz zufrieden. Affenbabys wurden in diesem Jahr noch nicht geboren, so Hilgartner gegenüber dem SWR. In einigen Horsten der Störche würden aber schon die ersten Eier liegen, andere Störche seien hingegen noch auf Partnersuche, es sei grade eine spannende Zeit.

Das Museumsdorf Kürnbach (Kreis Biberach) konnte ähnlich viele Besucherinnen und Besucher begrüßen wie im Vorjahr. Am Ostermontag war der Andrang wegen des Wetters laut einer Mitteilung verhaltener. Besonders gut an kam demnach in diesem Jahr ein Zuckerhasenbäcker, die Ostereiersuche und das gemeinsame Bemalen von Ostereiern.

Ravensburger Spieleland und Museum gut besucht

Auch die Ravensburger Erlebniswelten konnten trotz des turbulenten Osterwetters fast 17.000 Gäste begrüßen. Im Museum Ravensburger bestaunten während der Ostertage über 1.400 kleine und große Besucher die Dauerausstellung, so eine Sprecherin von Ravensburger.