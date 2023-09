Sagenhafter Ort von Arnold Stadler: Galerie Vayhinger in Singen

Die Kunstgalerie Vayhinger in Singen (Kreis Konstanz) ist für Arnold Stadler ein ganz besonderer Ort. Für den Schriftsteller aus Meßkirch öffnet Kunst manchmal den Blick in die Weite.

Für den Schriftsteller Arnold Stadler aus Meßkirch (Kreis Sigmaringen) ist die Galerie Vayhinger in Singen ein Lieblingsort. Der 69-jährige Stadler ist nicht nur Schriftsteller, er interessiert sich auch sehr für Kunst und hat auch selbst eigene Ausstellungen kuratiert. Mit der Galerie Vayhinger fühlt er sich besonders verbunden, wie er SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt hat.

Das Besondere an der Galerie in Singen sei die Fähigkeit von Galeristin Helena Vayhinger, zeitgenössische Kunst zu vermitteln und den Menschen nahe zu bringen, Arnold Stadler. Er bezeichnet sich selbst als bildabhängigen Menschen und will damit die große Bedeutung betonen, die Bilder auf ihn haben können. Sie eröffneten ihm eine Welt. Wie genau - das könne er nicht sagen. Nur so viel: Es habe auch mit Liebe zu tun.

"Bilder sind das, was ich auf der anderen Seite meiner Augen sehen kann. Manchmal sind Bilder auch Fenster. Und sie können eine Partitur sein, in der ich lesen kann, die mir einen Weltraum eröffnen."

Arnold Stadler ist begeistert von der Art und Weise, wie Galeristin Helena Vayhinger Kunst in ihrer Galerie präsentiert. Ihre Ausstellungen seien immer aus einem Guss, sie setze Künstler in besonderer Weise in Szene und habe so auch über die Jahre viele Künstler gefördert.

"Helena Vayhinger ist eine Kunstvermittlerin. Sie hat nicht das klassische Verständnis einer Galeristin, Kunst nur zum Verkauf zu zeigen. Ihr geht es immer auch um die Künstler."

Geburtstag von Martin Walser in der Galerie Vayhinger

Stadler ist ein Ereignis in der Galerie Vayhinger in besonderer Erinnerung geblieben. Schriftsteller Martin Walser, mit dem Stadler freundschaftlich verbunden war, habe seinen 94. Geburtstag im kleinen Rahmen dort gefeiert. Dort wurde gerade eine Ausstellung von Martin Walsers Buch "Sprachlaub" gezeigt - mit Illustrationen von seiner Tochter Alissa.

Stadler erzählt, er habe bedeutende Galerien auf verschiedenen Kontinenten gesehen. Die Galerie Vayhinger sei aber eine Art "Herzzentrum" für ihn und bleibe ein persönlicher Lieblingsort seines Lebens.