Sagenhafter Ort: Skulpturenpark "Neue Kunst am Ried" in Wald-Ruhestetten

per Mail teilen

Nahe dem kleinen Ort Ruhestetten (Kreis Sigmaringen) liegt der Skulpturenpark "Neue Kunst am Ried". Der Park von Bildhauer Cornelius Hackenbracht umfasst unter anderem den Themenkreis "Die Lichtung".

Im Skulpturenpark "Neue Kunst am Ried" von Cornelius Hackenbracht in Ruhestetten bei Wald sind mehrere Themenwege angelegt. Michael Stoll, Leiter des Überlinger Suso-Hauses, besucht das Kunstprojekt im südlichen Landkreis Sigmaringen gerne. An dem Themenpark "Die Lichtung" hat er selbst mitgewirkt - mit poetischen Texten ergänzend zu den Steinskulpturen. Für ihn ist "die Lichtung" ein persönlicher sagenhafter Ort, das hat er SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt.

Auf Wiesen, zwischen Bäumen und Sträuchern stehen in weitläufigem Gelände verschiedenste Skulpturen aus Stein, Stahl oder Holz. Die acht Steinskulpturen der Werkreihe "Die Lichtung" hat Bildhauer Cornelius Hackenbracht geschaffen, daneben sind Metall-Stehlen mit Texten von Michael Stoll angebracht.

"Man kann dasitzen und erkennen, 'Ich bin so unruhig in mir'. Nach einer Weile von fünf oder zehn Minuten entsteht eine Stille und ich kann die Natur aufnehmen, wahrnehmen und mich vertiefen."

Stoll liebt den Rundgang durch den Skulpturenpark zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Die Steine und auch die Schriftzüge wirkten je nach Sonneneinstrahlung oder bei Regen völlig verschieden.