Der persönliche sagenhafte Ort von Agnieszka Brugger ist eine ganze Rund-Strecke. Wenn die Ravensburger Bundestagsabgeordnete nicht in Berlin, sondern in ihrer Heimatstadt Ravensburg ist, geht sie gerne um die ganze Stadt herum.

Wenn die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger (Grüne) in ihrer Heimatstadt Ravensburg ist, erholt sie sich beim Spaziergang um die Stadt herum. Bei der Runde erholt sie sich auch von der Betriebsamkeit im Bundestag in Berlin.

SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat sie verraten, warum ihr gerade diese Strecke viel bedeutet.

Zwischen den Terminen richtig abschalten

Agnieszka Brugger beginnt ihren Lieblings-Rundweg mitten in der Altstadt von Ravensburg. Kaum ist sie am Mehlsack, dem Wahrzeichen der Stadt, vorbei und den Serpentinenweg zur Veitsburg hochgelaufen, erreicht sie schon Felder und Wiesen. Diese Nähe zwischen Stadt und Land ist einer der Gründe, warum sie den Weg so gerne geht, erzählt die Ravensburger Abgeordnete.

Abstand zum Politik-Alltag

Auf dem Weg in Richtung Torkenweiler hat sie einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Hier finde sie im wahrsten Sinne des Wortes Abstand zu den vielen politischen Themen, die ihr wie in einem Bienenstock durch den Kopf schwirrten, erzählt Brugger.

"Wenn ich merke, mein Kopf ist wie ein Bienenschwarm, dann hilft mir das, ein bisschen Abstand zu gewinnen."

Weiter geht es auf Agnieszka Brugger Rundstrecke bergab in Richtung Weißenau. Dort beginnt auch ihr Rückweg. An der Schussen entlang geht sie durch die Natur wieder zurück ins Zentrum von Ravensburg. Da sie den Weg schon lange gerne geht, kommen ihr beim Rundgang auch Erinnerungen, zum Beispiel an Gespräche, die sie mit Freunden auf der Runde geführt hat. Und sie schätzt auch den Wandel der Jahreszeiten, der ihr immer neue Perspektiven bietet.

"Ich bin auch schon mal die Strecke gegangen, als ich eine politische Entscheidung treffen musste, bei der ich mich in meinen Gedanken verheddert hatte. Und nach dem Spaziergang war für mich vieles klarer. Die sagenhafte Strecke hilft mir auch, bei meiner Politik die richtigen Entscheidungen zu treffen."

Die Entscheidungen von Agnieszka Brugger für die große Politik in Berlin werden also auch von den "sagenhaften Rundgängen" der Abgeordneten in Ravensburg beeinflusst.