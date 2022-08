Sagenhafter Ort: Strandbad Hörnle in Konstanz

per Mail teilen

Jutta Driesch hat jetzt etwas mehr Zeit für ihren Lieblingsort, das Konstanzer Strandbad Hörnle. Nach mehr als 40 Berufsjahren bei der Bundesagentur für Arbeit ist sie nun im Ruhestand.

Seit Jutta Driesch als Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg in den Ruhestand gegangen ist, kann sie mehr Zeit an ihren Lieblingsort verbringen. Das Strandbad Hörnle in Konstanz liebt sie wegen des Sees und der interessanten Landschaft, die ihn umrahmt. SWR-Reporterin Thea Thomiczek hat sie erzählt, dass der Ort für sie Ruhe vermittelt und sie inspiriert.

Seit über zehn Jahren kommt Jutta Driesch immer wieder gerne an das Konstanzer Hörnle. Was sie als Malerin besonders fasziniert, ist das wechselnde Licht, das die Landschaft in immer neue Farbtöne taucht.