Sagenhafter Ort: Hohenbodman und Maria im Stein bei Owingen

per Mail teilen

Der Friedrichshafener Pastoralreferent Philip Heger macht gerne Ausflüge in das Bodensee-Hinterland. Der Aussichtsturm Hohenbodman und der Wallfahrtsort Maria im Stein sind dabei für ihn ganz besondere Plätze.

Den Aussichtsturm Hohenbodman und die Wallfahrtsgrotte Maria im Stein im Bodensee-Hinterland sucht Pastoralreferent Philip Heger besonders gerne auf. Der 37 Meter hohe Turm Hohenbodman ist einziges Überbleibsel einer mittelalterlichen Burganlage aus dem 11. Jahrhundert.

Wahrzeichen des Linzgaus mit grandiosem Ausblick

Der weiße Turm ist weithin sichtbar. Umgekehrt hat man von ihm aus auch - je nach Wetterlage - eine hervorragende Aussicht über den Linzgau und den Bodensee bis hin zu den Alpen.

Stille bei verborgener Marien-Wallfahrtskapelle

Auf der gegenüberliegenden Seite des Aachtobels liegt der 500 Jahre alte Wallfahrtsort Maria im Stein. Etwas versteckt im Wald ist die kleine, direkt an den Fels gebaute Kapelle mit Pilgerrondell nur zu Fuß zu erreichen. An beiden Orten kann Philip Heger Kraft schöpfen für seine Arbeit. Als Pastoralrefrent in Friedrichshafen ist er für die Gesamtkirchengemeinde mit ihren zwölf katholischen Gemeinden zuständig. Mehr zu seinen persönlichen sagenhaften Orten hat er SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt.