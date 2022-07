Sagenhafter Ort: Römisches Gutshaus im Hegau

per Mail teilen

Der Lieblingsort von Beate Falk befindet sich im Hegau. Zwischen sagenhaften Vulkankegeln liegt bei der Gemeinde Büßlingen (Kreis Konstanz) ein Gutshaus aus der Römerzeit.

Das Gelände des römischen Gutshofs ist frei zugänglich. Es ist ein Freilichtmuseum mit zehn ausgegrabenen Steinhäusern, wohl aus der Zeit des zweiten Jahrhunderts nach Christus. Die Grundmauern haben die Jahrhunderte relativ unbeschadet überdauert. Sie wurden ausgegraben und wieder sichtbar gemacht. Innerhalb der kniehohen Grundmauern kann man die Räume des Gutshof durchwandern. Die ehemalige Ravensburger Stadtarchivarin Beate Falk nennt diesen Ort ihr "antikes Arkadien".

"Man fühlt sich zurückgesetzt in die römische Zeit, wenn man dort steht."

Für Falk ist der römische Gutshof ein Ort, an dem sie zum Beispiel einen mitgebrachten Kaffee trinken und die Seele baumeln lassen kann.

Ein Höhepunkt im Sommer ist für Beate Falk, wenn die Wildblumen in den Ruinen blühen. Die Blumen erinnern sie an ihre Kindheit. Ein Meer von Farben und seltenen Kräutern. Zudem ziehen sie viele Insekten an.