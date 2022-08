Sagenhafter Ort von Oliver Weißflog: Die Wilhelmshöhe über Hagnau

per Mail teilen

Der Pressesprecher des Polizeireviers Ravensburg macht gerne mal einen Abstecher an den Bodensee. Die Wilhelmshöhe oberhalb von Hagnau (Bodenseekreis) ist für ihn ein sagenhafter Ort.

Für den Polizisten Oliver Weißflog verbinden sich an seinem persönlichen Lieblingsort alle Merkmale, die die Bodenseeregion touristisch so attraktiv machen.

"Bei gutem Wetter kann man von den Allgäuer Alpen über die Österreicher und Schweizer Alpen bis in den Konstanzer Trichter schauen. Und das alles aus einem Weinberg heraus."

Wenn Oliver Weißflog in die Weite schaut, fällt es ihm leicht, die Gedanken schweifen zu lassen und Abstand zu seiner Arbeit zu finden. Ähnlich geht es ihm in den Bergen, wo er gerne seine Freizeit verbringt. Reicht die Zeit nicht für einen Ausflug in die Bergwelt der Alpen, genießt er zwischendurch den Fernblick von der Wilhelmshöhe aus. Ein Beitrag von SWR-Reporterin Thea Thomiczek:

Namensgebung vor über 150 Jahren

Die Hagnauer beschlossen 1864 die Kuppe "Wilhelmshöhe" zu taufen, als Prinz Wilhelm von Baden, ein jüngerer Bruder des Großherzogs Friedrich I, 50 Gulden für ein neues Feldkreuz auf der Kuppe beitrug.

Heute veranschaulicht eine Informationstafel auf dem Aussichtspunkt das Alpen-Panorama. Für Besucher, die sie Aussticht länger genießen wollen, laden Liegebänke zum Verweilen ein.