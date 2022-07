Sagenhafter Ort: Die Schenkenburg in Winterstettenstadt

per Mail teilen

Heute sieht man nur noch einige Mauerreste der Schenkenburg im Wald bei Winterstettenstadt (Kreis Biberach). Doch im Mittelalter sei die Burg ein Machtzentrum gewesen, sagt Thomas Kapitel.

Der Journalist und Autor hat mehrere Bücher veröffentlicht und kennt Oberschwaben wie seine Westentasche. Besonders hat es ihm die Ruine der Schenkenburg angetan.

Die Ruine liegt oberhalb von Winterstettenstadt - mitten im Wald. Schon als Kind war Thomas Kapitel oft mit seinen Eltern bei der Schenkenburg.

"Bis heute ist die Schenkenburg noch ein wichtiger Ort für mich, denn er atmet die Geschichte Oberschwabens."

Die Schenkenburg sei im Mittelalter einer der wichtigsten Orte Oberschwabens gewesen, sagt Thomas Kapitel. Für ihn ist die Schenkenburg eine "Bilderbuch-Ruine". Was ihn so sehr an dem Ort fasziniert, hat er SWR-Reporterin Thea Thomiczek erzählt.

Der Schenk von Winterstetten sei in der Region heute recht unbekannt, sagt Kapitel. Dabei sei er im Mittelalter sehr einflussreich gewesen und habe als kaiserlicher Mundschenk den direkten Draht zum Kaiser gehabt.

Auch kulturell war auf der Schenkenburg einiges geboten. Ulrich von Winterstetten sei im 13. Jahrhundert ein bekannter Minnesänger gewesen, sagt Thomas Kapitel. Die Burg ging im Laufe der Jahre durch verschiedene Hände, war schließlich unbewohnt und wurde um 1760 abgerissen.