Sagenhafter Ort: Schloss Zeil bei Leutkirch

Der Landtagsabgeordnete Raimund Haser (CDU) ist in Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) aufgewachsen. Und dort ist auch sein persönlicher Kraftort, der ihn immer wieder anzieht.

Den CDU-Landtagsabgeordneten Raimund Haser zieht es immer wieder in seinen Heimatort Leutkirch. Besonders das Schloss Zeil ist für ihn ein besonderer Ort. Als fünftes von fünf Kindern ist er in Leutkirch aufgewachsen. Die Verbindung zum Schloss begann mit seiner Taufe in der Schlosskirche, erzählt Haser. Später haben ihn die Eltern bei Spaziergängen mit zum Schloss genommen, wo er als Knirps auf der Brüstung stehen durfte. Die faszinierende Erinnerung über die unter der Mauer äsenden weißen Hirsche hat sich bei dem heimatverbundenen Politiker bis heute eingebrannt. Warum es ihn gerade dorthin zieht, wenn Entscheidungen in seinem Leben anstehen, hat er SWR-Reporterin Thea Thomiczek verraten.

Heute schätzt Raimund Haser besonders den Weitblick über Oberschwaben bis zu den Bergen und die von der Fürstenfamilie von Waldburg-Zeil gut gepflegten Gärten. All das lasse ihn zur Ruhe kommen, so der Abgeordnete.

"In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft und auch die gute Entscheidung."

Es gibt viele Kraftorte in Oberschwaben, findet Haser. Für ihn ist das Schloss Zeil aber sein ganz persönlicher besonderer Ort, der ihm in seinem Leben schon verholfen hat, wegweisende Entscheidungen zu treffen.