Überlinger Alt-OB Reinhard Ebersbach ist gestorben

Der ehemalige Überlinger Oberbürgermeister, Reinhard Ebersbach, ist am Karfreitag mit 85 Jahren gestorben. Er war von 1969 bis 1993 Bürgermeister sowie Oberbürgermeister der Stadt. Ebersbach habe sich mit außergewöhnlicher Hingabe für Überlingen eingesetzt und hinterlasse eine große Lücke, sagte der amtierende Oberbürgermeister Jan Zeitler auf SWR-Anfrage.

Reinhard Ebersbach war von 1969 bis 1993 Stadtoberhaupt von Überlingen. Pressestelle Foto Lauterwasser

Sein unermüdliches Engagement und seine visionäre Führung haben maßgeblich dazu beigetragen, unsere Stadt zu dem zu machen, was sie heute ist.

Ebersbach führte deutschlandweit die erste Zweitwohnungssteuer ein

Als Zeichen der Trauer seien umgehend am Rathaus auf Halbmast gesetzt worden, so Zeitler. Reinhard Ebersbach gilt als Erfinder der Zweitwohnungssteuer. Überlingen war 1973 die erste Stadt deutschlandweit, die diese Steuer einführte. Andere Kommunen, auch am Bodensee, folgten. Der SPD-Ortsverein Überlingen, dem Ebersbach lange Jahre angehörte, trauert ebenfalls um einen "großen Bürger der Stadt Überlingen und um einen großen Sozialdemokraten", heißt es im Nachruf der SPD.

Über die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer in Überlingen unter dem damaligen Oberbürgermeister Reinhard Ebersbach berichtete das Abendjournal 1973 so: