Messe CMT: Bodensee-Oberschwaben wirbt mit Landesgartenschau Wangen

In Stuttgart beginnt am Samstag die Messe CMT. Die Region Bodensee-Oberschwaben präsentiert sich mit Natur und Kultur. Ein Höhepunkt des Jahres wird die Landesgartenschau in Wangen.

Die "Caravaning, Motor und Touristik" (CMT) ist nach eigenen Angaben die größte Messe für Tourismus und Freizeit. Rund 1.600 Ausstellerinnen und Ausstellern präsentieren ihre Urlaubsregionen. Erwartet werden rund 265.000 Besucherinnen und Besucher. Die Touristiker vom Bodensee und aus Oberschwaben werben vor allem mit Natur, Kultur und Genuss. Besonderer Höhepunkt wird dieses Jahr die Landesgartenschau in Wangen sein.

Bodenseeregion wirbt mit Insel Mainau und nachhaltiger Vielfalt

Die Bodenseeregion wird auf der CMT durch bekannte touristische Highlights wie die Insel Mainau und die Vereinigten Schifffahrtsunternehmen Bodensee und Rhein vertreten. Darüber hinaus gibt es einen Schwerpunkt auf nachhaltigen Angeboten wie Übernachtungen in Baumhaushotels auf der Streuobstwiese oder dem Zeppelin Museum in Friedrichshafen. Das Zeppelin Museum hat sich verpflichtet, seine Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und bis 2040 klimaneutral zu werden. Aber auch mit Kulinarischem wird geworben: sei es mit Gemüse von der Insel Reichenau oder Obst und Wein vom Bodensee.

Premiumwanderwege, Naturschutzgebiete und Landesgartenschau

Die Kommunen aus dem Kreis Sigmaringen werben auf der CMT für ihre fünf Premiumwanderwege "DonauFelsenLäufe" an der Donau. Die Oberschwaben-Tourismus GmbH aus Bad Schussenried (Kreis Biberach) möchte in Stuttgart mit Naturschutzgebieten, Gesundheitsangeboten und der Oberschwäbischen Barockstraße Wanderer, aber auch Radfahrer und Kulturinteressierte anlocken. Zusätzlicher Magnet für die Region wird dieses Jahr die Landesgartenschau in Wangen.

Bereits 70.000 Blumenzwiebeln sind für die Landesgartenschau in Wangen gesetzt worden. Ebenso ist auch schon ein sogenannter "Milchpilz" gebaut worden. Die kleinen Kioske für Milchprodukte sind in den 1950er-Jahren von der Firma Waldner in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) hergestellt worden. Nun hat die Firma wieder einen "Milchpilz" gebaut. Er steht am Eingang der Landesgartenschau, die in diesem Jahr in Wangen stattfindet. Am neuen "Milchpilz" findet der Vorverkauf für die Landesgartenschau-Tickets statt.

Bodensee beliebtester See Deutschlands im Jahr 2023

Die Regionen Bodensee und Oberschwaben sind beliebt bei Reisenden. Urlauberinnen und Urlauber interesssieren sich vor allem für Wander- und Radwege sowie Schifffahrten. Das ist die Erfahrung der Touristiker auf der Urlaubsmesse in Stuttgart. Im vergangenen Jahr wurde der Bodensee auf der CMT zum beliebtesten See Deutschlands gekürt.

Die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart geht vom 13. bis zum 21. Januar. Sondermessen zu Themen wie Fahrrad oder Wellness finden an den Wochenenden zusätzlich statt. Die Philippinen sind das diesjährige Partnerland. Informationen zu touristischen Angeboten aus der Region Bodensee-Oberschwaben sind in der Halle 6 zu finden.