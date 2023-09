Nach der Pandemie boomt die Bodenseeregion

Am Bodensee machen nach der Corona-Pandemie wieder mehr Menschen Urlaub, vor allem aus dem Ausland. Das ist die vorläufige Bilanz von Tourismusbetrieben und Tourismusverantwortlichen.

Die Sommerferien sind vorbei, es wird ruhiger in den Touristen-Hotspots am Bodensee. Insgesamt machen jedes Jahr mehr als dreieinhalb Millionen Menschen Urlaub in der Vierländerregion zwischen Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Nach dem Ende der Corona-Pandemie boomt der Bodensee offenbar wieder – bei einheimischen wie ausländischen Gästen.

Hotelier Hendrik Fennel aus Friedrichshafen-Fischbach bestätigt das. Er sei positiv überrascht.

Wir haben ein ganz tolles Jahr. Trotz der Wetterkapriolen, die wir im Juli und August hatten, können wir uns nicht beklagen.

Fast 70 Prozent mehr Gäste aus den USA

Viele Gäste kommen nach der Pandemie wieder, erst aus dem Inland und jetzt auch aus dem Ausland, so die Tourismusorganisationen am Bodensee. Aus Konstanz heißt es auf SWR-Anfrage, im ersten Halbjahr dieses Jahres seien fast 70 Prozent mehr Urlauber aus den USA in der Stadt gewesen und fast 60 Prozent mehr Franzosen als im Vorjahreszeitraum. Auch Gäste aus der Schweiz und Österreich seien deutlich häufiger da gewesen. Die Stadt Friedrichshafen meldet ebenfalls ein dickes Plus bis Juni: fast 40 Prozent mehr Gäste.

Wir haben Zuwächse hier im baden-württembergischen Bereich von zehn Prozent bei den Übernachtungen und 15 Prozent bei den Ankünften. International gesehen, für den gesamten Bodensee, war es noch besser.

Den Trend zu mehr ausländischen Gästen bestätigt auch die Insel Mainau. Weil Deutsche aber verstärkt ins Ausland reisten, liege man derzeit insgesamt auf Vorjahresniveau, gehe aber davon aus, dass die Zahlen bis Saisonende überdurchschnittlich sein werden. Nur die Weiße Flotte berichtet auf SWR-Anfrage, man habe bisher deutlich weniger Passagiere gezählt als üblich. Es sei den Ausflüglern in diesem Sommer entweder zu nass oder zu heiß gewesen. Auch die Weiße Flotte hofft auf einen sonnigen und gästestarken Herbst, wie alle Tourismusbetriebe am Bodensee.

Wir gehen davon aus, dass wir ein sehr starkes Jahr noch haben werden. Das setzt natürlich voraus, dass die Herbst- und Winterzeit gut läuft, aber die Zeichen dafür sind positiv.