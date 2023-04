Positive Tourismus-Osterbilanz am Bodensee und in Oberschwaben

Ob Ausflugsschiff, Wildpark oder Freilichtmuseum: Viele Menschen waren über Ostern am Bodensee und in Oberschwaben unterwegs.

Viele Menschen haben das lange Osterwochenende für einen Ausflug an den Bodensee oder nach Oberschwaben genutzt, zum Beispiel für eine Schifffahrt über den Bodensee. Der Geschäftsführer der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB), Frank Weber, sagte dem SWR, allein am Ostersonntag seien bei den Ausflugsschiffen der BSB 12.500 Tickets gelöst worden. Auch der Ostermontag sei ein starker Besuchertag gewesen. Der Ostertermin habe in diesem Jahr vergleichsweise spät und damit witterungsmäßig sehr gut gelegen. Die Passagierzahlen für die österreichischen Ausflugsschiffe lagen Weber am Ostermontag noch nicht vor.

Die Mainau lockt mit Tulpen, Krokussen und Narzissen

Auch die Verantwortlichen der Insel Mainau sind mit dem Osterwochenende zufrieden, wie eine Sprecherin dem SWR sagte. Rund 28.000 Menschen hätten die Blumeninsel im Bodensee über die Osterfeiertage besucht und die Frühlingsblüher wie Tulpen, Krokusse, Narzissen und Hyazinthen bewundert. Auch die Orchideenschau laufe noch bis Mai. Man sei mit Blick auf das Wetter guter Dinge, dass während der Ferienwoche ebenfalls viele Besucherinnen und Besucher auf die Insel Mainau kämen.

Affenberg Salem mit neuer Attraktion

Der Affenberg Salem zählte nach eigenen Angaben fast so viele Besucherinnen und Besucher wie an Ostern in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Der sogenannte Treewalk, die neueste Attraktion des Parks, sei sehr gut angenommen worden. Der Treewalk ist eine lange Hängebrücke, die in bis zu zwölf Metern Höhe durch die Baumwipfel und dort zu diversen Plattformen führt. Auch die Berberaffen würden die Hängebrücke gerne nutzen, so Roland Hilgartner, der Deutschlands größtes Affenfreigehege im Bodenseekreis leitet.

Am Affenberg Salem leben rund 200 Berberaffen. SWR SWR

Auch der Wild- und Freizeitpark Allensbach am Bodensee ist nach eigenen Angaben vor allem mit dem Ostermontag zufrieden gewesen, was die Zahl der Parkbesucherinnen und -besucher angeht.

Auch Freilichtmuseen erleben an Ostern Ansturm

Nicht nur der Ostermarkt lockte trotz teils recht frischer Temperaturen viele Menschen ins Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg (Kreis Ravensburg). Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher zählte Museumsleiterin Tanja Kreutzer. Genaue Zahlen habe man erst nach Ostern, sagte sie am Montag dem SWR. Das Bauernhaus-Museum bietet in den Ferien einige Mitmachaktionen für Familien.

Im Bauernhaus-Museum ist vor Kurzem mit dem Hof Beck ein neues Gebäude eröffnet worden. SWR Marion Kynass

Und auch das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach (Kreis Biberach) freute sich vor allem am Ostermontag über einen Besucheransturm beim Oster-Mitmachprogramm. Über 3.000 Gäste kamen am Ostersonntag und Ostermontag nach Kürnbach, teilte eine Sprecherin mit.

Knapp 15.000 Gäste kamen über Ostern ins Ravensburger Spieleland. Wie eine Sprecherin mitteilte, war das Wetter perfekt für einen Besuch im Freizeitpark und im Museum. Nun freue man sich auf die Eröffnung der neuen Attraktion "World of memory" am 14. April, wo Besucherinnen und Besucher dann in einer 4D-Welt Kartenpaare sammeln können.